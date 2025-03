Chocolate MC estalla contra la Televisión Cubana: "A mí no me cojan para eso"

El reguetonero cubano Chocolate MC , conocido como El Rey del Reparto, reaccionó con indignación luego de que su tema Wow Pedro fuera mencionado en un programa de la Televisión Cubana . El artista acusó al régimen de manipulación y dejó claro que no quiere ser vinculado con sus medios oficiales.

"A mí no me cojan para eso"

"Eso de que las canciones del reparto están influyendo en el vocabulario de la juventud cubana... ¡Tu madre! A mí no me cojan para eso, ni me pongan en la televisión para que la gente se esté confundiendo pensando 'ay, Chocolate ahora en el televisor'", declaró el cantante.