Messi y el Inter Miami se coronan en el Este y avanzan a final de MLS con goleada de 5-1 ante NYCFC

El argentino Tadeo Allende anotó tres goles, los dos primeros con asistencias de Alba y Busquets, y el Inter Miami aplastó el sábado 5-1 al New York City FC, para obtener el título de la Conferencia Este y avanzar a la final de la MLS.

Alba y Busquets, un par de excompañeros de Messi en el Barcelona, se retirarán cuando termine esta campaña.

Mateo Silvetti anotó a los 67 por el Inter Miami, en una jugada que preparó su compatriota argentino Messi para llegar a 405 asistencias de por vida con clubes y con la selección. Sería la mayor estadística de su tipo en la historia del fútbol.

El venezolano Telasco Segovia anotó con un pase de tacón de Alba a los 83 para convertir el duelo en una goleada, y Allende completó el hat-trick a los 89.

“Hemos llegado a la final con una fraternidad que nos saca adelante”, dijo el entrenador argentino del Inter Miami, Javier Mascherano. “La fuerza de un grupo puede sobreponerse a muchas cosas”.

Inter Miami —el tercer preclasificado del Este— será anfitrión de los Whitecaps de Vancouver, que más tarde se impusieron 3-1 sobre San Diego para coronarse en el Oeste. La final se reaslizará el 6 de diciembre a las 2:30 de la tarde (1930 GMT).

Será la primera aparición del Inter Miami en una final de la MLS. No había pasado de la ronda inicial de postemporada en ninguna de sus primeras cinco campañas.

El club de Messi perdió sus dos partidos ante Vancouver esta temporada, ambos en una semifinal de la Liga de Campeones de la CONCACAF por un global de 5-1.

Justin Haak anotó a los 37 minutos por NYCFC, que sufrió dos tropiezos y empató un duelo frente a Miami en esta campaña.

La victoria acerca al Inter Miami a un paso de otro trofeo, después de ganar la Leagues Cup en 2023 y el Supporters' Shield como el mejor equipo de la temporada regular de la MLS el año pasado. Messi, campeón del mundo con Argentina y ocho veces ganador del Balón de Oro, se unió al equipo a mitad de la temporada 2023 cuando estaba en el fondo de la clasificación de la MLS y en una racha de 11 partidos sin ganar.

Ahora el nombre del club es conocido globalmente, la camiseta número 10 de Messi en el color de rosa del club se vende en todo el mundo, un nuevo estadio cerca del Aeropuerto Internacional de Miami está en camino para la próxima temporada, el astro tiene contrato hasta 2028, parece seguro que ganará su segundo premio consecutivo al Jugador Más Valioso de la MLS y el equipo está al borde de un título de la liga.

Las estrellas acuden a ver a este equipo por Messi. El gran tenista español Carlos Alcaraz estuvo allí el sábado por la noche, al igual que algunos miembros de la selección femenina estadounidense de fútbol.

“Todos en el mundo sabe quién es Lionel Messi. ... Creo que todos pensaron que él vendría aquí y haría exactamente lo que ha hecho”, dijo la delantera estadounidense Lindsay Horan, cuya admiración por el crack sudamericano se remonta a muchos años.

Messi fue golpeado en el lado izquierdo de la cabeza en el noveno minuto y quedó brevemente aturdido, permaneciendo en el suelo cerca del círculo central durante unos segundos. Finalmente, se puso de pie.

Fue derribado unos dos minutos después, cuando el Inter Miami atacaba. Luego ejecutó un tiro libre directo desde unos 30 metros, enviándolo al área, pero el cabezazo de Silvetti fue fácilmente atajado por el portero del NYCFC, Matt Freese.

La siguiente oportunidad del Inter Miami llegó un minuto después. Ésta fue aprovechada: un pase largo de Busquets fue controlado por Allende, quien venció fácilmente a Freese para hacer el 1-0.

Allende volvió a anotar con un cabezazo tras un pase largo de Alba a los 23, haciendo el 2-0. Y después de que Messi sirvió la mesa a Silvetti para el 3-1, comenzó lo que esencialmente fue una cuenta regresiva de unos 25 minutos para una celebración.

Otra fiesta de Messi en Estados Unidos.

Brian White anotó dos veces en la primera mitad y los Whitecaps conquistaron la Conferencia Oeste por primera vez.

El equipo de Jesper Sørensen, se adelantó a los 8 minutos, con un tanto de White. Tres minutos después, llegó un autogol del portero mexicano Pablo Sisniega.

White marcó de nuevo en el segundo minuto de descuento, logrando una ventaja de tres goles al medio tiempo.

El mexicano Hirving “Chucky” Lozano entró como suplente para comenzar la segunda mitad por San Diego y anotó a los 60 con un disparo que se desvió sobre la cabeza de Yohei Takaoka para reducir la diferencia a 3-1. Fue el primer gol de Lozano en postemporada.

San Diego se vio obligado a jugar con un hombre menos desde los 79 minutos, después de que Sisniega recibió una tarjeta roja por una falta sobre Ryan Gauld.

