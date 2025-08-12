Caos en el Consulado de España en La Habana pone en riesgo solicitudes de ciudadanía antes del fin de la Ley de Memoria Democrática

La activista cubana Amelia Calzadilla advirtió este lunes sobre el grave desorden en el sistema de citas del Consulado General de España en La Habana, una situación que podría dejar a un número indeterminado de solicitantes sin obtener la ciudadanía española antes de que expire la Ley de Memoria Democrática en octubre de 2025.

Según explicó, la implementación de un nuevo sistema de credenciales , anunciada entre mayo y junio de este año, ha generado un “limbo” para muchas personas, especialmente aquellas que enviaron su solicitud en abril de 2024 y que, a la fecha, no han recibido confirmación ni cita para presentar la documentación.

“Queda poco más de dos meses para el fin de la Ley y este proceso ha sido largo, extenuante y costoso”, advirtió Calzadilla, quien recordó que, si bien la presentación de expedientes en el Consulado es gratuita, los solicitantes han tenido que afrontar gastos elevados en legalizaciones, traslados y alojamiento para poder acudir a La Habana.

La activista señaló que las notificaciones del nuevo sistema llegan sin orden aparente, mezclando solicitudes de principios y finales de abril, y que incluso el correo electrónico habilitado para reportar fallos en el sistema anterior fue desactivado, dejando a muchos sin un canal de reclamación. Puso como ejemplo el caso de su madre, que envió la solicitud el 2 de abril y aún no ha recibido credenciales ni notificación de traslado al nuevo sistema.

Calzadilla pidió a las autoridades españolas aclarar de inmediato si los solicitantes deben volver a pedir credenciales para no perder el derecho antes de que finalice el plazo legal:

“No buscamos preferencias, pero necesitamos instrucciones claras. Nos carcome la angustia de pensar que se acaba el tiempo y no es por nuestra gestión que los documentos no se han entregado”.

Una ola de testimonios y quejas

La denuncia de Calzadilla generó una avalancha de reacciones de cubanos en situaciones similares.

Yanizorro De la Vega afirmó que obtener la ciudadanía le costó más de 130,000 pesos y pidió extender el plazo de la Ley ante lo que calificó como “ineptitud que no es culpa de los ciudadanos”.

Marisol González denunció que su hijo esperó largo tiempo por las credenciales y recibió un rechazo por un error de formato el 1 de abril de 2024; volvió a solicitarlas al día siguiente y aún no obtiene respuesta.

Alejandro Díaz Montes de Oca sostuvo que la única respuesta oficial que reciben es “espere”.

Yaney Fariña Albelo afirmó que lleva más de un año esperando credenciales en un proceso que describió como “trabajoso, costoso y desgastante”.

Lismary López lamentó que, pese a que sus padres y hermana ya son ciudadanos españoles, sigue sin respuesta tras presentar su documentación el 10 de abril de 2024.

Mercedes Rodríguez Alonso recordó que en la primera oleada de solicitudes en 2007 enfrentó obstáculos aún mayores, con años de espera y múltiples legalizaciones.

Un nuevo sistema que genera incertidumbre

El caos surge después de que España implementara un nuevo mecanismo de citas para tramitar la nacionalidad en Cuba, sustituyendo el sistema anterior y generando dudas sobre si era necesario volver a registrarse para conservar el derecho.

Ante la proximidad del plazo de octubre, múltiples solicitantes han pedido al gobierno español que prorrogue la Ley de Memoria Democrática, argumentando que la demora en las citas y los problemas técnicos no son responsabilidad de los ciudadanos.

Mientras tanto, en esta recta final, muchos cubanos redoblan esfuerzos y gastos en viajes, legalizaciones y trámites urgentes, sin saber si lograrán completar el proceso antes de que la Ley deje de estar vigente.