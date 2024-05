Cándido Fabré: "Los apagones pueden tener aspectos positivos"

Fabré destacó que los apagones brindan una oportunidad única para experimentar y comprender las dificultades que conlleva la falta de energía eléctrica. "Los apagones también han sido positivos porque en apagón uno aprende a saber qué se siente. El que no ha vivido los momentos intensos de los apagones no sabe qué se siente", afirmó el artista.

El músico contrastó su actitud con la de otros, indicando que no vive con el constante temor de quedarse sin luz. "Yo no ando con ese sobresalto. Yo trato que cuando llega, el poquito que me la ponen, ahí yo hago cosas", dijo, destacando su enfoque pragmático ante la situación.