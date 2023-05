Buena Fe niega 'motivos políticos' en la cancelación del concierto en Barcelona

" Este es el equipo de Buena fe que ha viajado a Europa . Extrañamos muchísimo al resto de la banda. No viajamos con equipo de seguridad alguna. Nuestras canciones son nuestra protección. Promovemos la cultura y repudiamos la violencia. A los que nos piden que nos cuidemos, les decimos gracias. Pero poco podemos hacer contra la difamación repetida, la agresión mediática, la satanización", publicó el grupo.

" No somos asalariados de ningún Gobierno. Somos un grupo diverso en la forma de pensar. Estamos en Europa porque hay gente dispuesta a escuchar nuestras canciones. Este es nuestro trabajo y de eso mantenemos honradamente a nuestras familias. Es falso que el concierto de Barcelona se ha cancelado por motivos políticos , como afirman algunos medios de comunicación. Se ha pospuesto por motivos de organización y logística, algo totalmente normal en giras de este tipo", añadió.

Los músicos afirmaron que no van "a hacer, ni a decir nada bajo presión de nadie. Y menos de los que incitan a la violencia, boicot de artistas cubanos y denigran, irrespetan u ofenden" a sus seguidores.

"Por causas ajenas a Sidecar, ha sido suspendido el concierto de Buena Fe de este domingo 14/5/23", anunció la sala en su sitio web.

Más temprano, Israel Rojas, director de Buena Fe, compartió en Twitter un video de los sucesos del viernes en la noche acompañado del texto: "Llevaban varios días anunciando en redes sociales sus intenciones de boicotear un concierto legal. En un lugar habilitado para ello, en el que hemos tocado desde el año 2006 con regularidad. La intención es provocar un incidente. No hubo boicot alguno. Hubo amor, música y alegría".

El intérprete, que no permite comentar en su perfil en la red social a quienes no sean sus seguidores, evitó mencionar la golpiza que recibieron los médicos exiliados Lucio Enríquez Nodarse y Emilio Arteaga Pérez, quienes en una pausa entre canciones gritaron "¡Patria y vida!" y "¡Libertad para todos los presos políticos!".

En el video de Rojas se aprecia cuando algunos de los presentes corean "Que los saquen"; otros gritan "Cuba va, Cuba vencerá", mientras él comenta: "Esto no es pa eso, que cosa tan fea. Esto es música, aquí se viene a pasarla bien (...) No importa cómo piensan los artistas, si a la izquierda o a la derecha. No se viene a eso".

Curiosamente, en Cuba nunca Rojas ha salido en defensa de artistas que se oponen al régimen y por eso son reprimidos y encarcelados. En cambio, Buena Fe recibió esta misma semana en La Habana la condición de colectivo Vanguardia Nacional de manos de las autoridades culturales de la Isla.

El dúo se sumó recientemente a los esfuerzos que realiza el régimen para atraer turistas y le regaló a la agencia estatal Havanatur un tema musical para su campaña de 2023.

En 2021, por "resaltar en su obra los más genuinos valores patrióticos, revolucionarios e internacionalistas", los integrantes de Buena Fe recibieron de manos del Ministerio de las Fuerzas Armadas una réplica del machete de Máximo Gómez.

Además de Madrid y Barcelona, el grupo tiene programados conciertos en Bilbao, Salamanca y Cáceres, entre otras plazas españolas.

El activista cubano Lázaro Mireles, presidente del Movimiento Acciones por la Democracia, había llamado previamente a boicotear el concierto con el que Buena Fe dio inicio a su gira española.

Mireles publicó este lunes en Facebook que también la presentación de Salamanca fue oficialmente suspendida.

Tras varias denuncias del historial de complicidad de Buena Fe con el régimen en las redes sociales y una recogida de firmas online, en 2022 una gira de la agrupación por Canadá fue cancelada.

