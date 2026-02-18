americateve

Bruno Rodríguez

Bruno Rodríguez llega a Rusia en visita SECRETA antes de reunión clave con Putin

Canciller cubano, Bruno Rodríguez viaja a Moscú para reunirse con Vladímir Putin en plena crisis energética en Cuba

Por Redacción América Noticias Miami
El ministro de Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov (izquierda), y su homólogo de Cuba, Bruno Rodríguez, entran a un salón durante una reunión en Moscú, Rusia, el 18 de febrero de 2026. (Hector Retamal/Pool Foto vía AP)
El ministro de Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov (izquierda), y su homólogo de Cuba, Bruno Rodríguez, entran a un salón durante una reunión en Moscú, Rusia, el 18 de febrero de 2026. (Hector Retamal/Pool Foto vía AP)

El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, arribó discretamente a Moscú para sostener un encuentro de alto nivel con el presidente ruso Vladímir Putin, en medio de la profunda crisis energética que sacude a la isla.

El Kremlin confirmó que la reunión se celebrará este miércoles, calificándola de “especial relevancia” ante los difíciles momentos que atraviesa Cuba.

Embed - #VideoOfTheDay Foreign Minister Sergey Lavrov greets Minister of Foreign Affairs of Cuba Bruno Rodríguez Parrilla ahead of bilateral talks in Moscow. #RussiaCuba *** # . # | Russian Foreign Ministry -

Visita sin anuncio oficial en La Habana

Mientras Moscú confirmó públicamente el encuentro, en La Habana la visita se manejó con notable discreción.

Hasta el momento del arribo, ni el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba (MINREX), ni la Presidencia cubana habían divulgado información detallada sobre el viaje.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, subrayó que Rusia mantiene su postura histórica contra las sanciones estadounidenses y reafirmó la intención de “seguir proporcionando ayuda correspondiente” a Cuba.

Antes de su reunión con Putin, Rodríguez sostuvo encuentros en la Duma Estatal de Rusia, donde fue recibido por el vicepresidente primero Iván Melnikov.

Según una nota posterior del MINREX, ambas partes intercambiaron sobre el “excelente estado” de las relaciones bilaterales y la cooperación interparlamentaria.

Rodríguez agradeció el respaldo ruso frente a las dificultades económicas que enfrenta la isla.

Moscú niega vínculo con Ucrania

Peskov descartó que el fortalecimiento de la cooperación con Cuba tenga relación con las negociaciones internacionales sobre Ucrania.

Desde la cancillería rusa, la portavoz María Zajárova reiteró la “firme solidaridad” de Moscú con La Habana ante lo que calificó como presión económica externa.

Energía y geopolítica en el centro

El trasfondo del encuentro es eminentemente energético.

Cuba enfrenta:

  • Apagones prolongados

  • Escasez extrema de combustible

  • Paralización parcial del transporte

  • Impacto en empresas extranjeras

Rusia adelantó que evalúa reanudar envíos de petróleo, algo que no ocurre desde el suministro de 100,000 toneladas en febrero de 2025.

El eventual restablecimiento podría representar un alivio para el régimen cubano, que ha implementado planes de contingencia en hospitales, oficinas estatales y gasolineras.

Señal estratégica

Medios rusos señalan que la reunión se enmarca en una estrategia más amplia del Kremlin para consolidar alianzas fuera del eje occidental.

La visita, manejada con bajo perfil por La Habana, adquiere relevancia en un momento de máxima presión económica y diplomática.

La cita en el Kremlin podría definir el alcance del apoyo energético ruso y el rumbo de la relación bilateral en el actual contexto internacional.

