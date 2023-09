Bielorrusia envía a Cuba el primer cargamento de leche en polvo

Según declaraciones al diario local Reforma , del ministro de Agricultura y Alimentación de Bielorrusia, Siarhei Bartosh, los primeros lotes del contrato ya están en ruta hacia Cuba, aunque no indicó la cantidad de leche que conforma este primer cargamento.

El funcionario bielorruso aseguró que el objetivo es expandir el mercado con mayores ventas. “Si bien hoy el precio de la leche en polvo se ha congelado, el de la mantequilla y otros productos lácteos, como la leche entera, van en aumento: requesón, quesos, se venden mucho. Por lo tanto, no hay tales temores de que podamos producir y no vender. Y más aún, el mercado de ventas se está expandiendo”, aseguró.

No obstante, nada indica que el gobierno Cuba pagará en tiempo y forma a los proveedores de leche en polvo bieolorrusa, ya que el pasado son múltiples los ejemplos donde las autoridades castristas son irresponsables con las deudas que contraen y no las pagan en tiempo y forma. Este patrón ha llevado a desconfianzas y desacuerdos con otros países y proveedores en el pasado. Por ello se han visto envueltas en escándalos judiciales de fraude.

Según cifras oficiales del régimen castrista, la leche en polvo y el trigo (sin moler) se han reducido apreciablemente a partir de la pandemia. Por ejemplo, en el 2022 se importó el 71.9% de la leche en polvo que fue comprada en el extranjero hace 24 años. No es que haya producción de leche en Cuba y no haga falta importarla, al contrario, en el país hay más población y menos vacas que hace dos décadas, pero no hay dinero para salir de compras al extranjero.

