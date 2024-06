Bacardí gana una apelación en Estados Unidos que reaviva la batalla legal por la marca Havana Club

Cubaexport registró por primera vez la marca Havana Club en Estados Unidos en 1976. Según la denuncia, esta empresa intentó renovar el registro en 2006, pero no pudo obtener una licencia de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC).

La denuncia aseguraba que la marca registrada de Cubaexport debería haber expirado seis meses después, según la ley federal, pero la PTO renovó el registro poco después de que la OFAC le otorgara una licencia en 2016.

Bacardí argumentaba que la renovación, "unos diez años después de que expiró el registro, es un atropello moral, sin duda, pero también viola la ley y debe ser anulada". En abril de 2022, el juez Liam O'Grady desestimó el caso, alegando que Bacardí solo podía impugnar la marca mediante procedimientos en la oficina de marcas. Dos años después, la jueza Allison Rushing determinó que la demanda judicial de Bacardí puede continuar.

Un portavoz de la PTO rehusó responder a las solicitudes de comentarios de Reuters, mientras que el abogado de Cubaexport, David Bernstein, de la firma Debevoise & Plimpton, declaró que la empresa "tiene confianza en que la renovación fue válida" y que el Tribunal estará de acuerdo una vez analice a fondo todo lo que está en disputa. Un portavoz de Bacardí afirmó que la compañía estaba satisfecha con la decisión del Tribunal de Apelaciones.

En noviembre de 2023, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el proyecto de ley denominado "No Stolen Trademarks Honored in America" (No Marcas Robadas Reconocidas en EEUU), que prohíbe la validación y el uso de marcas confiscadas por el régimen cubano desde 1959. La normativa busca proteger los intereses y derechos de los empresarios que fueron víctimas de la confiscación de bienes por parte del régimen cubano, excepto en los casos en que se demuestre que existió un consentimiento claro otorgado por el propietario original de la marca comercial.

El proyecto, presentado por el legislador republicano Darrell Issa de California y la demócrata Debbie Wasserman Schultz de Florida, contó con el respaldo de otros 17 congresistas, entre ellos los cubanoamericanos María Elvira Salazar, Díaz-Balart y Carlos Giménez. Darrell Issa afirmó que el régimen cubano "tuvo el descaro" de vender a Estados Unidos y al mundo productos que habían robado, como es el caso del ron Havana Club.

