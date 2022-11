Atado de pies y manos hallan cuerpo de hombre que desapareció en La Habana

Guardia Costera pide a los cubanos no lanzarse al mar ante la cercanía del ciclón Nicole

Según el hijo, al parecer “el cuerpo no tenía golpes” cuando lo encontraron. Él afirma que lo sucedido con su padre, que era diabético, se trata de un presunto “secuestro y escarmiento”, circunstancias que condujeron a su muerte. Este lunes, el cadáver todavía estaba siendo analizado por peritos en Medicina Legal.

La hermana del fallecido alega que las autoridades no le han comunicado la causa oficial de la muerte. “No han tenido el placer de informarme de nada, siendo yo su familia más cercana [en Cuba], porque mi mamá falleció hace tres meses”, declaró María a ADN.

“Usted puede entender cómo me siento y me siguen tratando como una extraña, no son capaces de condolerse con mi dolor de haber perdido a mi mamá y ahora mi hermano”, añadió.

Por su parte, el hijo residente en Miami acusa de “pasividad” a la policía de Marianao en su intento de esclarecer la muerte y, en su versión de los hechos, atribuye esa lentitud a que, según él, una expareja del fallecido y un oficial del Departamento Técnico de Investigaciones (DTI) estarían “vinculados sentimentalmente”.

FUENTE: ADNCuba.com