Asesinato entre abakuás en La Habana conmociona comunidad religiosa en Cuba

Un asesinato entre abakuás cubanos ha conmocionado la comunidad religiosa en La Habana , donde los miembros de esta comunidad hacen un llamado a no faltar a los reglamentos.

"Me acabo de enterar de esta triste noticia, un mismo ecobio acaba de quitarle la vida a Macaruchi”, denunció en Facebook el cubano Rider Guerra.

"Todavía no me lo creo mi hermano, has dejado un vacío incalculable. Te quiero mucho, descansa en paz mi efímero obon iyamba de por vida. EPD mi ecobio, mi hermano y mi vida", lamentó Yonatan Zamora Gonzalez, otro allegado.