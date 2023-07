Asesinan a puñaladas a cubana Trans en su apartamento en Atenas, Grecia

La presidenta de la asociación afirmó que, incluso después de su fallecimiento, el estigma y la intolerancia persistieron, ya que no hubo respeto hacia la identidad de género de la víctima. En el reciente informe del Mapa e Índice Rainbow Europe 2023 de ILGA-Europa, se reveló que Grecia ocupa el puesto 13 en una lista de 49 países en términos de derechos LGBTQ+.

El informe destaca la urgencia de reformar el marco legal actual sobre el reconocimiento de género en Grecia, enfatizando la importancia de la autodeterminación sin el requisito de divorcio y el reconocimiento de las personas no binarias.

El crimen también fue reportado en Facebook por la actriz Kiriam Gutiérrez Pérez. “Qué tristeza mi Teudy, mi Anna Ivankova, mi ahijada, artista, mujer, mi vecina, mi negra. Tu última foto, después te quitaron la vida, transfeminicidio en Atenas, Grecia, vuela alto y no dejes de ser luz”, agregó.

Otras personas usuarias de dicha red social también expresaron su dolor y condolencias por la muerte de Ivankova. “No, dime que eso es mentira, no, no puede ser. Ayer mismo vi esa foto, mi amiga de la vieja guardia, de las calles, de disfrutarla como artista, hace mucho tiempo ninguna noticia me hacía llorar como esta, me Teudy, cuando estaba en los mejores momentos de su vida, qué aturdido estoy, EPD su alma, sin palabras”, lamentó Dimitriv Oviedo.

FUENTE: periodicocubano.com