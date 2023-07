Arroyo Naranjo: Asesinan a un hombre en su casa para robarle

El crimen ocurrió alrededor de las 6:00 de la mañana de este martes. De acuerdo con un vecino de la víctima consultado in situ por CubaNet, el móvil del asesinato fue un robo.

“Yo fui quién lo encontró, la casa estaba abierta, aunque eso no es sorpresa porque él abría las puerta desde las 5:00 de la mañana, para las personas que iban a jugar sus números temprano. Verlo tirado en el piso y el charco de sangre me impactó mucho y empecé a gritar; eso fue como a las 6:05 de la mañana”, dijo a CubaNet otra vecina cercana a la víctima que prefirió no ser identificada.