Aparecieron los peces en Cuba: Ciego de Ávila exporta 94 toneladas de camarones

Según publica el portal Diario de Cuba, el Gobierno cubano exportará 94 toneladas de camarón rosado capturado en el mar Caribe, al sur Ciego de Ávila , mientras funcionarios de la pesca afirman que las aguas cercanas a la Isla no tienen los peces suficientes para mantener una oferta adecuada a la población.

Esos camarones fueron capturados por las tripulaciones de "seis barcos de ferrocemento". Dicha flota no cumplía la pesca del "segundo rubro exportable de la industria pesquera nacional" (según Invasor), desde el 2018.

El camarón ya capturado, según Neyci López Morales, jefe de Grupo de Finanzas en EPIVILA, podría equivaler a 470.000 dólares aproximadamente. "Pero no podemos ser categóricos, depende de precios y compradores que fluctúan", acotó. Estos ingresos serían "traducibles en piezas de repuesto, reparaciones a la industria o pintura para los barcos", precisó Invasor.

El órgano oficial del Partido Comunista de Cuba en Ciego de Ávila reconoció que estos productos no llegan a la mesa de todos, pero recordó que la EPIVILA destina una porción significativa de sus capturas al consumo social en la provincia. "Sumamos unas 28 toneladas cada mes, de ellas, 8,9 para dietas médicas, además de las contribuciones a centros educacionales y de Salud Pública. Se agregan surtidos que, de manera regulada y controlada, se distribuyen por Consejos Populares, a decisión de los gobiernos territoriales para no correr el riesgo de posibles acaparamientos, y la permanencia en las ferias de fin de semana en Ciego de Ávila y Morón", dijo Alexis Benavent Martínez, director General de la EPIVILA.

En diciembre de 2019, el Gobierno cubano anunció que comenzaría a exportar a China camarones, junto con otras especies marinas capturadas en la Isla. Según datos consultados por DIARIO DE CUBA, en 2022 la nación asiática compró al régimen 28,24 millones de dólares en animales marinos. China importó de Cuba más de 30 millones de dólares en pescado, mariscos y crustáceos en 2017, 2018 y 2019, respectivamente, con una caída en 2020 y cero compras en 2021.

Mientras empresas como la EPIVILA cumplen sus planes de captura, hace poco más de una semana la viceministra de la Industria Alimentaria, Mydalis Naranjo Blanco, dijo en el programa radiotelevisivo Mesa Redonda que los mares que rodean a Cuba no tienen los peces suficientes que necesitan consumir los cubanos.

En un post de Facebook que hizo Invasor sobre su reporte, el usuario Armando Mesa comentó: "Yo no sé cómo a ustedes no les da vergüenza publicar esto después de las declaraciones de la viceministra de la industria alimentaria". Por su parte, Yasser Ches añadió: "El pueblo cubano no merece comer pescado ni camarones".

