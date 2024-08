Andy Vázquez a Mijaín: "No me pude alegrar de tu hazaña al recordar cómo agredías a un joven por pedir libertad"

El humorista Andy Vázquez reconoció la proeza realizada por el luchador grecorromano cubano, Mijaín López , pentacampeón olímpico en esta disciplina, pero declaró que no se alegraba con la noticia al recordar el historial extradeportivo del atleta.

“Mi reconocimiento como atleta. Lástima que no me pude alegrar de tu hazaña al recordar cómo agredías a un joven por pedir libertad para nuestra Cuba ”, dijo Vázquez en la cuenta de Facebook 'Facundo Vivir del cuento'.

Grande, corpulento, imbatible, fiel, militante del PCC (único partido legal en la isla) y diputado de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Mijaín encarna el arquetipo del comecandela que el régimen cubano valora más que nada en los deportistas (los que no encajan, desaparecen de la historia) y se convierte en símbolo de esa Cuba soberana y victoriosa que el oficialismo utiliza en su adoctrinamiento totalitario.

PARÍS LUCHA El cubano Mijaín López y el chileno Yasmani Acosta (derecha) compiten en la final de los 130 kilogramos de la lucha grecorromana de los Juegos Olímpicos de París, el martes 6 de agosto de 2024. (AP Foto/Eugene Hoshiko) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Para más inri del luchador, a este se le ha visto en actitudes violentas ante aquellos cubanos que han tenido el valor de lanzar un mensaje de libertad y contra la dictadura ante su imponente presencia, como ocurrió con Damián Montes de Oca Iglesias, el joven cubano agredido por Mijaín y otros integrantes de la delegación cubana en los panamericanos Santiago 2023.

Ocurrió a finales de octubre de 2023, cuando Montes de Oca Iglesias sacó una bandera cubana con la frase "Libertad para Cuba" en el estadio de béisbol donde la selección cubana acababa de perder frente a Brasil. "Lo respetaba hasta hoy", dijo el estelar lanzador pinareño José Ariel Contreras al ver la agresión de su coterráneo a un cubano pacífico que solo se manifestaba pidiendo Libertad.

Precisamente, ese fue el hecho que recordó Vázquez en su publicación, y el que muchos otros cubanos guardan en su memoria, junto a otros “detalles” que han llevado al Gigante de Herradura a convertirse en un objeto fetiche de la propaganda del régimen, su abanderado y paladín de su guerra simbólica contra los “odiadores”.

PARÍS LUCHA El cubano Mijaín López y el chileno Yasmani Acosta celebra tras ganar la final de los 130 kilogramos de la lucha grecorromana de los Juegos Olímpicos de París, el martes 6 de agosto de 2024. (AP Foto/Eugene Hoshiko) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

“El INDER está carga’o de represores. Mijaín López es uno más de ellos. Y encima, uno gigante, con lo que su condición de represor parece aún más terrible”, denunció en sus redes sociales la activista Sayli González Velázquez, una de las muchas voces de la sociedad civil cubana que no han querido desligar deporte de política, pues, en el caso de la dictadura cubana, resulta un binomio inseparable, utilizado por el régimen para su estrategia de dividir a los cubanos e imponer su visión de la Patria a través del prisma ideológico “revolucionario”.

PARÍS LUCHA El cubano Mijaín López celebra tras vencer al azerbaiyano Sabah Shariati en la semifinal de los 130 kg de la lucha grecorromana de los Juegos Olímpicos de París, el lunes 5 de agosto de 2024. (AP Foto/Eugene Hoshiko) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

PARÍS LUCHA El cubano Mijaín López celebra tras derrotar al chileno Yasmani Acosta en la final de los 130 kilogramos de la lucha grecorromana de los Juegos Olímpicos de París, el martes 6 de agosto de 2024. (AP Foto/Eugene Hoshiko) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

PARÍS LUCHA El cubano Mijaín López cuelga sus zapatillas tras derrotar al chileno Yasmani Acosta en la final de los 130 kilogramos de la lucha grecorromana de los Juegos Olímpicos de París, el martes 6 de agosto de 2024. (AP Foto/Eugene Hoshiko) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

FUENTE: cibercuba.com