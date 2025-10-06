americateve

Camagüey

Ancianos abandonados en el Hospital Provincial de Camagüey: otra evidencia del colapso del sistema de salud cubano

Dos ancianos fueron hallados abandonados y sin atención médica en el Hospital Provincial de Camagüey, reflejando la crisis del sistema de salud en Cuba

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Screenshot 2025-10-06 at 3.09.49 PM

Ancianos abandonados y sin atención en el Hospital Provincial de Camagüey

Camagüey, Cuba. — Dos ancianos permanecen en estado de completo abandono en el Hospital Provincial Manuel Ascunce Domenech de Camagüey, sin atención médica ni condiciones de higiene adecuadas.

El hecho fue denunciado por el periodista cubano exiliado José Luis Tan Estrada, quien alertó sobre la situación a través de sus redes sociales.

Denuncia pública por abandono y falta de atención médica

URGENTE. Ancianos abandonados en el área de Geriatría del Hospital Provincial de Camagüey”, escribió el comunicador en Facebook, acompañado de una serie de fotografías y detalles desgarradores sobre las condiciones en las que se encuentran los pacientes.

Tan Estrada precisó que los adultos mayores permanecen en la Sala de Medicina, uno en el cubículo 1, cama 37 MB, y otro en el cubículo 3, cama 51 MB, sin recibir atención médica ni cuidados básicos de higiene.

“Ambos pacientes están solos, cubiertos de heces, sin bañarse desde hace días. Las camas están sucias, sin cambio de ropa ni limpieza mínima, lo que los expone a infecciones y deterioro físico”, denunció el periodista.

Un reflejo del colapso sanitario en Cuba

Las imágenes compartidas por Tan Estrada muestran el grado de negligencia y abandono dentro del hospital, lo que pone en evidencia la crisis estructural del sistema de salud cubano, marcado por la escasez de personal, recursos e insumos básicos.

“La falta de higiene y supervisión es una señal alarmante de ineficiencia institucional. Las autoridades sanitarias de Camagüey y la administración del hospital parecen incapaces de garantizar atención mínima a los pacientes más vulnerables”, agregó el reportero.

La vejez en Cuba: pobreza, abandono y sobrevivencia

Este caso no es aislado. En las últimas semanas, varios reportes han documentado situaciones de abandono y precariedad entre los ancianos cubanos.

Un video reciente del grupo Los Fuera de Rosca mostró a un hombre de 93 años vendiendo caramelos en las calles de La Habana para sobrevivir.

“Trabajé toda la vida como soldador, en el túnel de La Habana y en la Plaza de la Revolución. Ahora tengo que seguir trabajando porque la pensión no me alcanza”, dijo el anciano, quien además denunció haber sido víctima de robos.

Según datos oficiales, el 39 % de los jubilados cubanos recibe la pensión mínima, equivalente a 1,528 pesos mensuales, una cifra que no cubre ni los alimentos básicos.

Un sistema colapsado y sin red de apoyo

El envejecimiento poblacional, la escasez de medicamentos, la inflación descontrolada y el deterioro de la infraestructura hospitalaria agravan la vulnerabilidad de las personas mayores en Cuba.

Muchos ancianos dependen únicamente de la caridad o de la ayuda de vecinos para subsistir.

La omisión de cuidados básicos en hospitales y hogares constituye una violación grave de los derechos humanos, además de ser una evidencia del colapso del sistema de salud pública cubano.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

