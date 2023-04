¿Ana Hurtado se esconde en Cuba? Justicia española intenta localizarla por denuncia de médico cubano

Según publica el portal Periódico Cubano, en España no hay rastros de Ana Hurtado Martínez, la periodista seguidora del comunismo y fiel defensora del régimen castrista.

De acuerdo con registro público de los juzgados de Barcelona, al preguntar por la ciudadana en su último centro laboral conocido, uno de las personas que la conocen allí dijo “que la destinataria no tiene una relación laboral con la empresa, que siempre ha colaborado en proyectos pero sin relación laboral, que hacía ayudas puntuales.

Érase una vez, que la justicia estaba buscando a ANA HURTADO MARTINEZ donde suponíamos que trabajaba, pero resulta... QUE NO TRABAJA! Y cito lo que declara uno de los que la conocen allí: "Que la destinataria no tiene una relación laboral con la empresa, que siempre ha colaborado…

Que hace más de dos años, antes de la pandemia, que no ha vuelto a colaborar con la empresa y que ignora como localizar”.

Pues eso! Intentamos buscarla donde se supone que trabaja, y como allí no sabían dónde se podría localizar, pues el juez estima necesario buscar en los archivos policiales.

Que lindo todo! SABEMOS donde vive y se intentará notificarla en su domicilio…

De acuerdo con Enriquez Nodarse, ahora “sabemos donde vive y se intentará notificarla en su domicilio particular. ¡Pero como sabemos dónde se encuentra (CUBA), esta notificación también tendrá resultado negativo y el proceso seguirá para JUICIO! (Que es lo que quiero)”.

Mientras tanto, el cubano, al que Ana Hurtado calificó como “doctorcito traficante, terrorista y delincuente”, se pregunta “¿de qué vive Ana Hurtado Martínez? ¿Quiénes somos los asalariados de quién?”, ya que la española no tiene un trabajo registrado por el cual sustenta su vida.

Ana Hurtado se refugia en Cuba por una “temporada larga”

La polémica periodista anunció a inicios de marzo que llegaba a Cuba para una temporada larga de varios meses. “La semana que viene llego a Cuba. Y esta vez no va a ser como otras veces que he estado unas semanas. Me voy a quedar meses. Voy a comenzar un proyecto documental, con mi gente, con el pueblo”, dijo en su cuenta de Twitter.

En una de esas tantas veces que ha viajado a Cuba, supuestamente con los gastos pagos por parte del régimen castrista, ya que ahora se puede comprobar que no trabajaba en España, se reunió con el sucesor de Raúl Castro, Miguel Díaz-Canel, y su esposa, Lis Cuesta, para compartir sus experiencias en las redes sociales.

También ha aparecido de invitada en el programa de propaganda política Mesa Redonda y se le vio en actos políticos organizados por el Partido Comunista en compañía de otros fieles defensores del castrismo, como el profesor universitario Carlos Lazo, otro declarado agente del régimen en Estados Unidos.

Una querella por difamación llevará a ANA HURTADO a un juzgado de Albacete

