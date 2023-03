Amaury Pérez se queja de que el MINCULT no le financiará más su su programa de televisión "Con 2 que se quieran" 

Según publica el portal Diario de Cuba , El cantautor cubano Amaury Pérez Vidal no podrá hacer una cuarta temporada de su programa de televisión Con 2 que se quieran porque el Ministerio de Cultura (MINCULT) no lo seguirá financiándolo, según reveló el propio artista a través del sitio oficial Cubadebate.

"Para los que incansablemente me preguntan si habrá una cuarta temporada de Con 2 que se quieran, debo decir rotundamente que no. De alguna manera, cuando salimos al aire por vez postrera el 10 de marzo de 2020 (hasta ese momento hicimos 250 entrevistas), intuí que no regresaríamos, y así ha sido", afirmó Pérez Vidal.