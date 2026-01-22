americateve

Caibarién

ALERTA en Caibarién: se escapa un cocodrilo del zoológico y autoridades piden extrema precaución

Alerta en Caibarién por la fuga de un cocodrilo del zoológico local. Autoridades activan operativo y piden a la población no acercarse

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Screenshot 2026-01-22 at 9.57.11 AM

La fuga de un cocodrilo del zoológico municipal de Caibarién activó un operativo de búsqueda y una alerta a la población para evitar cualquier contacto con el animal.

Las autoridades del municipio de Caibarién, en la provincia de Villa Clara, informaron este jueves sobre la fuga de un cocodrilo del zoológico local, un hecho que ha generado preocupación entre los residentes de la zona.

El periodista Henry Omar Pérez reportó en redes sociales que el reptil logró escapar tras aprovechar una grieta en la cerca perimetral del recinto. Tras conocerse el incidente, trabajadores del zoológico y autoridades locales activaron un operativo de búsqueda inmediata para localizar al animal.

Screenshot 2026-01-22 at 9.57.27AM

Llamado urgente a la población

Especialistas indicaron que, debido a la hora aproximada de la fuga, existe la posibilidad de que el cocodrilo permanezca aún dentro del área del zoológico o en sus alrededores. No obstante, se emitió una alerta oficial a la población:

  • No intentar acercarse al animal

  • No manipularlo bajo ninguna circunstancia

  • Reportar cualquier avistamiento al gobierno municipal o a la administración del zoológico

Preocupación por el estado del zoológico

Vecinos de Caibarién expresaron su inquietud en redes sociales, señalando el deterioro visible de las instalaciones y cuestionando las condiciones de seguridad y bienestar animal del parque.

Algunos comentarios advirtieron que este tipo de incidentes “era cuestión de tiempo”, mientras otros denunciaron que los animales viven en condiciones precarias, sin el mantenimiento adecuado.

Antecedente reciente

No es la primera vez que ocurre un hecho similar. En mayo de 2024, un mono escapó del mismo zoológico, generando alarma entre los vecinos. En aquella ocasión, las autoridades solicitaron la intervención de soldados boinas negras para capturar al animal, que mostraba signos de agresividad y hambre y llegó a robar comida de balcones cercanos.

Búsqueda en curso

Hasta el momento, no se ha confirmado la captura del cocodrilo. Las autoridades reiteran el llamado a mantener la calma, seguir las indicaciones oficiales y evitar la difusión de rumores no verificados, mientras continúa el operativo de localización.

