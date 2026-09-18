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Cuba se queda a oscuras tras el colapso total de su red nacional de electricidad

LA HABANA (AP) — El sistema energético de Cuba sufrió una caída total el viernes que dejó a millones de personas sin electricidad de manera simultanea en toda la isla.

El Ministerio de Energía y Minas informó en su cuenta oficial de X el colapso sin mencionar la causa y agregó que comenzaron a “activarse los protocolos de recuperación” del servicio.

Las caídas del sistema energético se han vuelto recurrentes en los últimos dos años por la severa crisis económica que atraviesa la isla y se agudizaron desde enero luego de que Estados Unidos impusiera un bloqueo energético para forzar un cambio de modelo político.

El cerco impide a Cuba importar el combustible necesario para poner en marcha sus centrales termoeléctricas, pero también los repuestos para el mantenimiento de la infraestructura que en muchos casos ha quedado obsoleta.

Los dos últimos apagones nacionales se produjeron a comienzos de agosto y se sumaron a otros en julio y marzo; así como algunos más de tipo regional.

Incluso sin caídas del sistema nacional los cubanos sufren apagones de más de 30 horas seguidas.

FUENTE: AP

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