Adolescente de 16 años fallece en trágico accidente entre varios autos en Holguín

En la publicación de Lamoth Quiatala, los usuarios coincidieron en mencionar los riesgos que existen en las carreteras por la circulación de carretones, volantas y coches sin las precauciones necesarias.

“Triste y lamentable suceso, seguimos permitiendo las volantas sin luz transitando por las carreteras, quitándole las vidas a personas inocentes como lo ocurrido en la madrugada de hoy”, se quejó una mujer.

Otro internauta afirmó que en el lugar del siniestro ya había ocurrido otros trágicos accidentes. “En muchos accidentes fatales han estado involucrados coches, volantas y carretones, esos medios de transporte no deberían dejarlos transitar por la carretera y menos con poca iluminación porque han sido en muchos hechos el motivo de pérdidas humanas”, lamentó.

Entre los comentarios también se mencionó los múltiples problemas que enfrentan muchos niños y jóvenes al trasladarse cada día a sus centros de estudio, entre ellos la crisis energética que impacta en la movilidad de unidades pertenecientes al sector del transporte público.

“Lamentablemente, no es el único accidente de niños y jóvenes que con mucho sacrificio se trasladan para llegar a la escuela”, manifestó una residente en Holguín. Ante ello, una persona recomendó: “Hay que buscar una solución en este pueblo para que los niños puedan estudiar sin riesgo de perder la vida, tal vez abriendo un pequeño pre en Guaro, pero hay que valorar la vida de ellos porque no hay palabras para explicar el dolor que un suceso así genera, aunque no conozcamos al pequeño”.

Por su parte, el cibernauta Yasser Ches consideró que un país envejecido se demuestra en que las autoridades comunistas no muestran preocupación por los jóvenes.

