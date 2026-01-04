americateve

MININT

Accidente en La Habana deja muerto a alto oficial del Minint: silencio oficial rodea el caso

Un accidente de tránsito en La Habana dejó muerto al teniente coronel Randy Callejas Ruiz, alto oficial del Minint. Las autoridades no han revelado detalles del siniestro

Por Redacción América Noticias Miami
Screenshot 2026-01-04 at 8.46.05 PM

El teniente coronel Randy Callejas Ruiz, segundo jefe de Tecnologías y Sistemas del Ministerio del Interior, falleció tras un siniestro vial del que no se han revelado detalles.

Fallece alto oficial del Ministerio del Interior

Un accidente de tránsito ocurrido en La Habana provocó la muerte del teniente coronel Randy Callejas Ruiz, alto oficial del Ministerio del Interior de Cuba (Minint), según confirmó este viernes un comunicado oficial difundido en redes sociales por la propia institución.

De acuerdo con la nota, Callejas Ruiz, de 48 años, falleció el 30 de diciembre como consecuencia del siniestro vial. El oficial se desempeñaba como segundo jefe de la Dirección de Tecnologías y Sistemas, un área estratégica dentro de la estructura del Minint.

Sin información sobre las circunstancias del accidente

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido detalles sobre cómo ocurrió el accidente, el lugar exacto, los vehículos involucrados ni si hubo otros lesionados. El silencio institucional ha generado interrogantes entre usuarios en redes sociales, donde se reclama mayor transparencia sobre las circunstancias del hecho.

Trayectoria dentro del Minint

En su comunicado, el Minint destacó que Callejas Ruiz acumulaba casi 30 años de servicio en el organismo, con responsabilidades vinculadas a:

  • La modernización tecnológica

  • La informatización de procesos internos

  • La seguridad informática y los sistemas digitales del Estado

El ministerio subrayó además que el oficial recibió numerosas condecoraciones, incluidas medallas conmemorativas por aniversarios del Minint y de la Seguridad del Estado.

Honras fúnebres en la Necrópolis de Colón

Según la información oficial, las honras fúnebres se realizarán el lunes 5 de enero a las 3:00 p.m., en el panteón de mármol negro del Minint, ubicado en la Necrópolis de Colón, en La Habana.

Reacciones y preguntas sin respuesta

La noticia provocó múltiples reacciones en redes sociales, donde usuarios expresaron condolencias dirigidas a familiares, compañeros de trabajo y allegados del oficial fallecido. Al mismo tiempo, persiste el cuestionamiento por la falta de información oficial sobre un accidente que terminó con la vida de un alto funcionario del Ministerio del Interior.

