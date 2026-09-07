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Cuba dice que no hay "hoja de ruta" en contactos con Estados Unidos tras cerco energético

LA HABANA (AP) — Pese a que Estados Unidos y Cuba mantuvieron algunas conversaciones luego del cerco energético impuesto por el presidente Donald Trump a la isla, no hubo avances en las mismas ni hay “una hoja de ruta”, reveló el lunes el canciller de la nación caribeña, Bruno Rodríguez.

Un hombre empuja un carrito lleno de bidones de agua mientras otro descansa en un sofá en una calle de La Habana, Cuba, el jueves 27 de agosto de 2026. (Foto AP/Ramón Espinosa)
Un hombre empuja un carrito lleno de bidones de agua mientras otro descansa en un sofá en una calle de La Habana, Cuba, el jueves 27 de agosto de 2026. (Foto AP/Ramón Espinosa) AP

Rodríguez hizo estas declaraciones al presentar ante periodistas el informe anual que será enviado a las Naciones Unidas para ser discutido el 28 de octubre sobre el efecto de las sanciones de Washington a la isla, a las que desde enero se agregó un bloqueo petrolero.

A raíz del este último ambas naciones mantuvieron comunicación, pero ninguna ofreció detalles.

“Ha habido conversaciones con el Departamento de Estado. Se mantienen comunicaciones en este sentido. Dichas conversaciones no cuentan avances ni progresos a partir de la falta de voluntad del gobierno de los Estados Unidos”, dijo Rodríguez. “Cuba reitera que estará dispuesta a continuar dichas conversaciones sobre la base del derecho internacional, sin precondiciones”.

El funcionario acotó que en este momento no hay “ni agendas, ni hojas de ruta” pero recalcó que el gobierno está dispuesto “a continuar esos contactos a pesar de la falta de progresos”.

Estados Unidos, que ha sostenido sus sanciones por décadas con más o menos fuerza, incrementó la tensión en el primer semestre y llegó a barajar una operación militar en Cuba para lograr cambios políticos y económicos. Washington acusó de inepto al gobierno cubano y consideró que su modelo político de corte socialista no es sustentable.

El Parlamento cubano y el Partido Comunista aprobaron por su lado en junio un histórico paquete de 176 transformaciones económicas de corte aperturista. Las autoridades insistieron que se trata de una decisión soberana y no de una concesión hacia Washington.

Daños económicos

Según Rodríguez, los daños ocasionados por las medidas de Estados Unidos contra la isla alcanzaron los 8.083 millones de dólares entre marzo de 2025 y febrero de 2026. El canciller destacó que es un monto “récord”.

El funcionario acotó que la cifra no refleja todavía el impacto del cerco energético y financiero impuesto a finales de enero y que “multiplicaría” las pérdidas para la isla.

El cálculo de las pérdidas se realiza con una metodología validada por la ONU y debe abarcar desde marzo a febrero de cada año.

En 2025 unos 165 países votaron en contra de la política de sanciones estadounidenses contra la isla.

El cerco energético agudizó una dura crisis de un lustro en Cuba con impactos en cada sector de la vida cotidiana ya que además incluyó apagones de más de 30 horas. Deterioró los sistemas de salud y educación, así como el transporte, generó una caída del turismo y de la actividad económica en general.

FUENTE: AP

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