americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Cuatro policías brasileños investigados tras mortal operativo policial

RÍO DE JANEIRO (AP) — Cuatro agentes de la policía brasileña fueron apartados del patrullaje callejero en el marco de una investigación sobre su participación en una redada en una zona de bajos ingresos de Río de Janeiro que mató a siete presuntos narcotraficantes y también dejó un residente muerto, informaron las autoridades el viernes.

La decisión se produce tras un análisis preliminar del operativo del miércoles en la favela de Prazeres, en el centro de Río, cerca del bohemio barrio de Santa Teresa, indió la policía.

La pesquisa detectó el “uso indebido” de cámaras corporales, dijo la policía militar del estado de Río en un correo electrónico a The Associated Press. No precisó qué significa uso indebido ni si las cámaras fueron apagadas.

Los agentes involucrados fueron trasladados de funciones operativas a actividades administrativas para garantizar una investigación exhaustiva y transparente por parte de la división de asuntos internos de la policía militar, señalaron las autoridades.

La redada mató a Claúdio Augusto dos Santos, presunto capo del narcotráfico en el notorio grupo criminal Comando Vermelho. También murieron otros seis presuntos narcotraficantes y un residente.

Presuntos asociados de la banda tomaron represalias al incendiar un autobús y bloquear carreteras, lo que derivó en cinco detenciones por actos de vandalismo.

Unos 150 agentes de la policía militar participaron en el operativo del miércoles en las extensas comunidades urbanas de Prazeres, Fallet, Fogueteiro, Coroa, Escondidinho y Paula Ramos.

El año pasado, una enorme redada contra el Comando Vermelho dejó más de 120 muertos en las favelas de Penha y Complexo do Alemão, la más letal en la historia de Río. El número de fallecidos desató protestas y pedidos de renuncia del gobernador Cláudio Castro.

El Comando Vermelho ha más que duplicado su presencia desde 2023 y las bandas criminales ahora están activas en casi la mitad de los municipios de la Amazonia brasileña.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Una línea de montaje de los Chevrolet Bolt EV y EUV 2023 en la planta de General Motors, en Lake Orion, Michigan, el 15 de junio de 2023. (Foto AP/Carlos Osorio, Archivo)

Los precios mayoristas en EEUU subieron más de lo esperado en febrero

Venezuela celebra tras vencer 3-2 a Estados Unidos en la final del Clásico Mundial de béisbol, el martes 17 de marzo de 2026, en Miami. (AP Foto/Lynne Sladky)

Venezuela vence 3-2 a EEUU y conquista su 1er título del Clásico Mundial gracias a doble de Suárez

ARCHIVO - Banderas nacionales de Estados Unidos, Canadá y México ondean en la brisa en Nueva Orleans, donde se reunieron los líderes del Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá el 21 de abril de 2008. (AP Foto/Judi Bottoni, Archivo)

Comienzan las difíciles negociaciones para renovar el pacto comercial entre EEUU, México y Canadá

Los peloteros de Italia festejan su victoria sobre Puerto Rico en el Clásico Mundial de béisbol, el sábado 14 de marzo de 2026 (AP Foto/Karen Warren)

Italia sigue invicta en Clásico Mundial: vence 8-6 a Puerto Rico y avanza a semifinales

Destacados del día

EEUU descarta intervención militar en Cuba y se prepara ante posible éxodo masivo de migrantes

EEUU descarta intervención militar en Cuba y se prepara ante posible éxodo masivo de migrantes

Irán ejecuta a joven campeón de lucha Saleh Mohammadi y desata condena internacional por represión

Irán ejecuta a joven campeón de lucha Saleh Mohammadi y desata condena internacional por represión

Protestas estallan en La Habana: vecinos bloquean calles y desafían presencia policial en Santos Suárez

Protestas estallan en La Habana: vecinos bloquean calles y desafían presencia policial en Santos Suárez

Administración TRUMP prohíbe envío de petróleo ruso a Cuba y endurece presión energética sobre el régimen

Administración TRUMP prohíbe envío de petróleo ruso a Cuba y endurece presión energética sobre el régimen

Administración TRUMP deporta a 117 migrantes cubanos a La Habana y aumenta presión migratoria en 2026
ULTIMA HORA

Administración TRUMP deporta a 117 migrantes cubanos a La Habana y aumenta presión migratoria en 2026

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter