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Cuatro adultos arrestados tras hallar a 16 niños en condiciones descritas como "deplorables" en Ohio

Las autoridades arrestaron a cuatro adultos por cargos graves de poner en peligro a menores después de descubrir a 16 niños con una necesidad urgente de tratamiento médico el martes en una vivienda rural del sur de Ohio.

La Oficina de Investigación de Ohio y el departamento del sheriff local registraron una casa en la pequeña localidad de Hamden, donde encontraron a los menores en lo que los funcionarios calificaron como condiciones “deplorables”.

“Condiciones en las que ni siquiera puedes imaginar que alguien esté viviendo, y mucho menos niños”, manifestó el fiscal general de Ohio, Andy Wilson, en conferencia de prensa.

La policía arrestó a Gary Siders Jr., Gary Siders Sr., Christina Siders y Elizabeth Siders. Aún no han comparecido para la lectura de cargos ni se les han asignado defensores públicos.

El fiscal del condado de Vinton, William Archer, indicó que se les imputaba el delito grave de segundo grado de poner en peligro a menores porque implica “daño físico grave”.

Los funcionarios no confirmaron si los niños eran familiares, pero señalaron que no se trataba de una situación de trata de personas. Añadieron que los adultos no eran de la zona y parecían haber estado viajando.

Hamden tiene una población de menos de 1.000 personas y está a unos 97 kilómetros (60 millas) al sureste de Columbus.

Los niños tenían entre 1 y medio y 18 años, e incluían tanto varones como mujeres, informaron las autoridades. Varios estaban en estado grave cuando fueron hallados, y dos tuvieron que ser trasladados en avión a centros de trauma de nivel uno debido a sus lesiones.

Wilson afirmó que era la peor escena que había encontrado en toda su carrera y describió lo que vio como “pura maldad”.

La policía también estaba ejecutando una segunda orden de registro en la vivienda el martes, y la investigación continúa. Los cuatro adultos comparecerán ante el tribunal el miércoles por la mañana.

“Se hará justicia para estos niños”, afirmó Wilson. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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