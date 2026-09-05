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Cuadrangular de 2 carreras de Campusano en la 10ma da triunfo a Padres, 3-2 ante Yankees

Luis Campusano conectó un jonrón de dos carreras con un out en la décima entrada y los Padres de San Diego superaron el viernes 3-2 a los Yankees de Nueva York para recuperar el tercer pasaje de comodín de la Liga Nacional.

Luis Campusano, de los Padres de San Diego, festeja tras poner fin al deulo ante los Yankees de Nueva York con un cuadrangular, el viernes 4 de septiembre de 2026 (AP Foto/Gregory Bull)
Luis Campusano, de los Padres de San Diego, festeja tras poner fin al deulo ante los Yankees de Nueva York con un cuadrangular, el viernes 4 de septiembre de 2026 (AP Foto/Gregory Bull) AP

Los Padres ganaron apenas por segunda vez en siete juegos y superaron a Arizona para regresar a puestos de postemporada.

Nueva York quedó a cuatro juegos del líder Tampa Bay en el Este de la Liga Americana.

El dominicano Campusano disparó el jonrón por el jardín izquierdo ante Paul Blackburn (7-3), el sexto de su cuenta. Llegó media entrada después de que el novato Spencer Jones bateó un sencillo impulsor para darles a los Yankees una ventaja de 2-1 ante los Padres, el equipo de su ciudad natal.

Jones, de 25 años y quien jugó en La Costa Canyon High en el norte del condado de San Diego, disputaba por primera vez como jugador de Grandes Ligas un partido en Petco Park. Tras irse de 3-0, pegó un sencillo al jardín central ante el cerrador Mason Miller (5-2) para remolcar al corredor automático Luis García Jr. y poner el juego 2-1.

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FUENTE: AP

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