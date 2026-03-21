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Cruz Azul rescata un empate 1-1 de Mazatlán para llegar a 11 jornadas su paso sin derrota en Liga MX

MAZATLÁN, México (AP) — Gabriel Fernández celebró en la recta final el gol con el que Cruz Azul salvó un 1-1 de su visita a Mazatlán el viernes, y así extender a 11 jornadas su paso sin derrota en el torneo Clausura de la Liga MX.

Josué Ovalle abrió la cuenta a los 48 minutos con su cuarta diana del campeonato, luego de beneficiarse de un rechace del arquero Kevin Mier, para mandarlo a las redes con un cabezazo.

Fernández también llegó a cuatro goles en el curso, con un zurdazo rasante desde el balcón del área, que se metió junto al poste a los 87 minutos.

Con este resultado, Cruz Azul extendió su paso sin derrota a 11 jornadas, pero desperdició la oportunidad de asumir provisionalmente el liderato del campeonato al llegar a 27 puntos, mismos que tiene Chivas, que es líder por los criterios de desempate.

Mazatlán se estancó en la 15ta posición con 11 unidades.

El colombiano Mier volvió a jugar con el primer equipo celeste luego de haber sufrido una fractura en la tibia el 8 de noviembre, durante la jornada 17 del torneo Apertura ante los Pumas. Después de ese partido, Mier se perdió los siguientes 15 partidos hasta la noche del viernes.

Además de la jugada que terminó al fondo de las redes, los anfitriones generaron la mejor opción de la primera mitad con un disparo lejano de Mauro Zaleta, que se estrelló en la base del poste pasado el primer cuarto de hora.

El primer gol vino después de que el atacante brasileño Dudu Teodora recibió un pase en el área, el cual remató con dirección de gol. Mier tuvo una reacción para desviar el esférico; sin embargo, éste quedó a merced de Ovalle para empujarlo con la cabeza al fondo de la portería.

Fernández tuvo la capacidad de recibir de espaldas al marco con un par de defensores, a los que dejó atrás antes de sacar el remate que salvó la igualada.

Cruz Azul buscará volver a la senda del triunfo luego de dos empates tras el parón de la Fecha FIFA cuando reciba a Pachuca en la 13ra jornada, antes de tener que medirse al América.

Los Cañoneros visitarán a Necaxa a su vuelta del receso por los juegos de selecciones; luego tendrá que visitar a Pumas.

En un partido más temprano, Necaxa puso fin a cinco jornadas sin victorias al vencer 3-0 a Tijuana gracias a un doblete de Javier Ruiz.

Los Rayos ascendieron provisionalmente a la 10ma posición con 13 unidades, en tanto que Xolos quedó en el 11er sitio con 12 puntos.

Ruiz celebró su doblete con tantos a los 35 y 56 minutos; Tomás Badaloni selló la goleada a los 75 minutos.

FUENTE: AP

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