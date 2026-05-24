Cruz Azul remonta en la vuelta para vencer 2-1 a Pumas y conquistar el título de la Liga MX

Jugadores de Cruz Azul celebran con el trofeo después de coronarse en la Liga MX al superar a los Pumas en el partido de vuelta de la Final, el domingo 24 de mayo de 2026. (AP Foto/Fernando Llano) AP

Rodolfo Rotondi, centro, de Cruz Azul, es felicitado después de marcar el segundo gol de su equipo frente a Pumas durante el segundo tiempo del juego de vuelta de la Final de la Liga MX, el domingo 24 de mayo de 2026, en Ciudad de México. (AP Foto/Fernando Llano) AP

El argentino Rotondi logró una magistral media vuelta durante el quinto minuto de compensación, que superó al arquero Keylor Navas, quien había sido la principal figura universitaria.

El paraguayo Robert Morales mandó adelante a los universitarios con un gran disparo desde el balcón del área a media altura a los 31 minutos.

Un autogol del zaguero español Rubén Duarte a los 54 le dio la igualada a los celestes, cuando corrió con mala fortuna de que un rechace de su compañero Álvaro Angulo se coló en su propia puerta.

Cruz Azul volvió a alzar el título del futbol mexicano por primera ocasión en cinco años. Suman esta corona del Clausura 2026 a las conquistadas en las ligas de 1968-69, 1970, 1971-72, 1972-73, 1973-74, 1978-79, 1979-80, Invierno 1997 y Clausura 2021.

Los celestes también cobraron venganza de la última ocasión que se enfrentaron a Pumas en una final, en la que cayeron 4-1 en el mismo campo de Ciudad Universitaria en 1981 para verse superados 4-2 en el global.

Para Pumas seguirá la espera para volver a ser campeones luego de que han pasado 15 años desde la última ocasión que se coronaron en el torneo Clausura 2011.

Navas se erigió como la figura en la primera mitad, en la que con un par de intervenciones le quitó la opción de marcar a Agustín Palavecino en los primeros minutos y, cuando ya tenían la ventaja, a Rotondi, tras un cabezazo.

Morales hizo vibrar las gradas del campo de Ciudad Universitaria con un soberbio disparo que no tuvo opción de desviar el colombiano Hiram Mier para tomar la primera ventaja de la serie, en la que en el duelo de ida igualaron sin goles.

Cruz Azul volvió a la carga para el complemento y encontraron la recompensa cuando Rotondi llegó a la línea final para sacar una diagonal que Angulo despejó, pero le dio en el pecho a Duarte para dejar sin opciones de reacción a Navas.

El tanto definitivo de Rotondi llegó momentos después de que Pumas se quedó con 10 jugadores después de la expulsión de Uriel Antuna por una fuerte entrada cuando el partido pintaba para irse a tiempo extra.

Los universitarios terminaron con nueve elementos, pues después de verse en desventaja, Ángel Rico también hizo una dura acción que le valió la roja antes del silbatazo final.

Esta fue la tercera ocasión que ambos equipos se enfrentan en finales, con un saldo a favor de los celestes con los títulos de 1978 y 1979 y el Clausura 2026; mientras que Pumas ganó la liga de 1980-1981.

FUENTE: AP