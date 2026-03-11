Crudo Brent supera los 100 dólares por barril debido a preocupación por suministro

Los precios del petróleo subieron más de 9% a medida que se agravaban las preocupaciones sobre el suministro, en medio de ataques iraníes contra el transporte marítimo comercial en torno al estrecho de Ormuz.
BANGKOK (AP) — El precio de un barril de crudo Brent, el referente internacional, superó los 100 dólares por barril a primera hora del jueves, apenas unos días después de que se disparara hasta cerca de los 120 dólares.
El crudo de referencia en Estados Unidos subió hasta alrededor de 95 dólares por barril.
