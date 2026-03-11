Crudo Brent supera los 100 dólares por barril debido a preocupación por suministro

Compartir en:









Los precios del petróleo subieron más de 9% a medida que se agravaban las preocupaciones sobre el suministro, en medio de ataques iraníes contra el transporte marítimo comercial en torno al estrecho de Ormuz.

El crudo de referencia en Estados Unidos subió hasta alrededor de 95 dólares por barril.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP