Crow-Armstrong pega HR de 3 carreras y Cachorros vencen 8-3 a Padres para frenar racha de derrotas

SAN DIEGO (AP) — Pete Crow-Armstrong conectó un jonrón de tres carreras y los Cachorros de Chicago vencieron la noche del martes por 8-3 a los Padres de San Diego para detener su racha de tres derrotas consecutivas.

Pete Crow-Armstrong, de los Cachorros de Chicago, celebra tras conectar un jonrón de tres carreras durante la séptima entrada de un partido de béisbol contra los Padres de San Diego, el martes 28 de abril de 2026, en San Diego. (AP Foto/Gregory Bull) AP

Dansby Swanson y Nico Hoerner aportaron cada uno un doble de dos carreras por los Cachorros. El dominicano Edward Cabrera (3-0) lanzó 5 2/3 entradas, permitió tres carreras y seis hits, y ponchó a siete.

Los relevistas de Chicago Hoby Milner y Ryan Rolison se combinaron para 3 1/3 entradas sin permitir hits.

Xander Bogaerts disparó un jonrón solitario por San Diego. Ty France y Luis Campusano conectaron cada uno un sencillo impulsor.

El relevista de los Padres Kyle Hart (0-1) cargó con la derrota.

Con los Cubs arriba 5-3 en la séptima, Crow-Armstrong conectó un batazo de 410 pies al jardín central ante un cambio que quedó en el centro del plato del relevista dominicano Wandy Peralta, para su segundo jonrón de la temporada.

Buehler trabajó 4 2/3 entradas, permitió dos carreras y tres hits, y ponchó a cuatro.

Ian Happ, de Chicago, recibió base por bolas en la segunda, con lo que extendió a 20 juegos su racha embasándose. ___

Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

