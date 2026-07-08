Crow-Armstrong dispara 2 de 5 jonrones de Chicago y Cachorros vencen 9-7 a los Orioles

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Pete Crow-Armstrong, de los Cachorros de Chicago, corre las bases después de batear un cuadrangular contra el lanzador de los Orioles de Baltimore, Dean Kremer, durante la tercera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas del miércoles 8 de julio de 2026, en Baltimore. (AP Foto/Terrance Williams) AP

Michael Conforto y Carson Kelly también se volaron la barda con los dos primeros lanzamientos de la quinta entrada por Chicago, empatando el juego de inmediato después de que el cuadrangular de dos carreras de Pete Alonso le había dado a Baltimore una ventaja de 3-1.

Luego Chicago anotó cinco carreras en la séptima, incluido un vuelacercas de tres carreras de Seiya Suzuki.

Tyler O'Neill pegó dos jonrones por Baltimore y Coby Mayo también se fue para la calle.

Colin Rea (7-5) permitió tres carreras y siete imparables en 5 1/3 entradas por los Cachorros. Dean Kremer (1-2) concedió apenas seis hits en cinco entradas, pero cuatro de ellos fueron jonrones solitarios.

Abajo 9-3 en la séptima, los Orioles le pusieron emoción al juego contra el bullpen de Chicago. El tablazo como emergente de O’Neill y el sencillo impulsor de Taylor Ward pusieron la pizarra 9-5 en la séptima. Luego Mayo añadió un jonrón de 420 pies hacia la segunda grada del jardín izquierdo en la octava, y O'Neill siguió con un vuelacercas de 433 pies hacia el jardín izquierdo-central.

Jacob Webb frenó la remontada al lanzar una novena entrada perfecta para su cuarto salvamento.

Crow-Armstrong suma ahora 21 jonrones y se convirtió en el primer jugador de la temporada en las Grandes Ligas con 20 jonrones y 20 bases robadas. Es apenas el tercer jugador de los Cachorros con múltiples campañas 20-20, junto con Ryne Sandberg y el dominicano Sammy Sosa. Solo Sosa y Crow-Armstrong lo han logrado en temporadas consecutivas. ___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP