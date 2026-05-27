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Cristopher Sánchez fija récord de los Filis en victoria por 3-0 sobre los Padres

SAN DIEGO (AP) — El zurdo dominicano Cristopher Sánchez lanzó siete brillantes entradas, extendió su racha sin permitir carreras a 44 entradas y dos tercios y superó al miembro del Salón de la Fama Grover Cleveland Alexander para establecer el récord de la franquicia de los Filis, en una victoria 3-0 el miércoles ante los Padres de San Diego para completar una barrida de tres juegos.

Cristopher Sánchez, abridor de los Filis de Filadelfia celebra después del tercer out de la séptima entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Padres de San Diego, el miércoles 27 de mayo de 2026, en San Diego. (AP Foto/Gregory Bull)
Cristopher Sánchez, abridor de los Filis de Filadelfia celebra después del tercer out de la séptima entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Padres de San Diego, el miércoles 27 de mayo de 2026, en San Diego. (AP Foto/Gregory Bull) AP

Sánchez (6-2) alcanzó la marca al completar las cuatro entradas que necesitaba para superar a Alexander, quien tuvo una racha de 41 innings sin permitir carreras en 1911. Siguió con tres episodios más sin permitir anotaciones antes de salir tras realizar 100 lanzamientos. Permitió seis imparables, ponchó a nueve y no dio bases por bolas.

Bombeó los puños al salir del montículo después de ponchar al bateador emergente Ty France para terminar la séptima.

Estableció otro récord de la franquicia al lanzar al menos siete entradas sin permitir carreras por quinta apertura consecutiva, convirtiéndose en el sexto en lograrlo en la historia de las Grandes Ligas.

Trea Turner conectó un jonrón abriendo la novena, su séptimo, y Kyle Schwarber pegó un sencillo impulsor durante la sexta de dos carreras.

Con Sánchez a una entrada de la marca, hubo un momento de infarto cuando el dominicano Manny Machado elevó una pelota al jardín izquierdo que el panameño Edmundo Sosa atrapó justo frente a la barda para abrir la cuarta. Sánchez ponchó a Xander Bogaerts, el dominicano Ramón Laureano conectó un doble al izquierdo y luego el zurdo hizo que Jackson Merrill rodara a la segunda base para establecer el récord.

Machado había conectado un jonrón en la victoria de los Filis 4-3 la noche del martes.

El venezolano José Alvarado lanzó la novena para su primer salvamento.

Walker Buehler (3-3) cargó con la derrota.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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