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Cristiano Ronaldo vuelve tras disputa en Portugal y marca en triunfo de Al-Nassr

RIAD, Arabia Saudita (AP) — Cristiano Ronaldo regresó a la actividad con su club el viernes tras una polémica ventana internacional con Portugal y marcó el gol de apertura en la victoria de Al-Nassr por 3-0 sobre Diriyah en la Liga Profesional Saudí.

La victoria dejó al campeón defensor igualado en puntos con el líder Al-Qadsiah, al que sigue por diferencia de goles, en la octava jornada.

Durante la ventana internacional, Ronaldo, de 41 años, abandonó la concentración de la selección de Portugal, con la que registra 146 goles en 234 partidos.

En un extenso comunicado publicado el martes, Ronaldo afirmó que el recién contratado entrenador Jorge Jesus no había cumplido su palabra sobre cuándo lo haría jugar como delantero en la Liga de Naciones.

Ronaldo ganó el título de Arabia Saudí en mayo con Jesus como técnico de Al-Nassr y abrió el marcador el viernes a mitad del primer tiempo.

Un disparo de Kingsley Coman desde fuera del área fue atajado por el portero Waleed Abdullah y Ronaldo apareció para empujar el rebote a corta distancia, para el gol número 980 de su carrera.

Samu Costa añadió el segundo para Al-Nassr, dirigido por el exentrenador de Tottenham Hotspur Ange Postecoglou, justo antes del descanso, y Coman sentenció el triunfo a 13 minutos del final.

Al-Qadsiah, por su parte, goleó antes a Al-Kholood por 5-0, con el internacional neerlandés Tijjani Reijnders abriendo el marcador, y también anotaron el italiano Mateo Retegui y el mexicano Julián Quiñones.

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Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP

FUENTE: AP

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