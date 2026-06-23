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Cristiano Ronaldo, primer jugador en marcar en seis Mundiales con gol ante Uzbekistán

HOUSTON (AP) — Cristiano Ronaldo se convirtió en el primer jugador en anotar en seis ediciones diferentes de la Copa del Mundo, al marcar un gol en el sexto minuto del partido de Portugal contra Uzbekistán el martes.

El astro portugués Cristiano Ronaldo celebra tras anotar un gol contra Uzbekistán por el Grupo K del Mundial, el martes 23 de junio de 2026, en Houston. (AP Foto/Eric Gay)
El astro portugués Cristiano Ronaldo celebra tras anotar un gol contra Uzbekistán por el Grupo K del Mundial, el martes 23 de junio de 2026, en Houston. (AP Foto/Eric Gay) AP

El astro de 41 años hizo historia cuando João Cancelo le envió un centro y el atacante remató con la derecha para poner el 1-0. Corrió hacia el banquillo y celebró con sus compañeros tras el tanto.

Gritó su gol tras ser criticado por un flojo debut en el que se fue sin anotar en el empate 1-1 de Portugal contra Congo.

Cristiano y el capitán argentino Lionel Messi se convirtieron este año en los únicos hombres en la historia en disputar seis mundiales. La racha goleadora de Cristiano comenzó en su debut en 2006 y también marcó en 2010, 2014, 2018 y 2022.

Aunque comparte con Messi el récord de más torneos disputados, Cristiano queda como el único que ha anotado un gol en cada edición, pues Messi no anotó en el Mundial de 2010 en Sudáfrica.

El gol de Cistiano el martes le dejó con nueve tantos en el torneo. Messi suma 18 tras un triplete en el debut de Argentina contra Argelia y dos goles más el lunes ante Austria, con los que se convirtió en el máximo goleador de todos los tiempos en la historia del torneo.

El partido del martes fue el 230mo de la carrera internacional de Cristiano, la mayor cifra en la historia.

Es probable que esta sea la última Copa del Mundo para Ronaldo, quien conquistó la Eurocopa de 2016 con la selecciónb y la Liga de Campeones cinco veces con Manchester United y Real Madrid.

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Mundial AP: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa

FUENTE: AP

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