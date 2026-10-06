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Cristiano Ronaldo dice que sigue disponible para Portugal tras irse de la selección

LISBOA (AP) — Cristiano Ronaldo no emulará a Lionel Messi y quiere seguir activo con su selección nacional.

El delantero portugués Cristiano Ronaldo aplaude durante el calentamiento previo al partido contra Gales en la Liga de Naciones, el jueves 24 de septiembre de 2026, en Lisboa. (AP Foto/Armando Franca)
El delantero portugués Cristiano Ronaldo aplaude durante el calentamiento previo al partido contra Gales en la Liga de Naciones, el jueves 24 de septiembre de 2026, en Lisboa. (AP Foto/Armando Franca) AP

El astro expresó que seguirá disponible para jugar con su Portugal, pese a haber abandonado al equipo durante la actual ventana internacional.

En un extenso comunicado difundido a través de los medios portugueses el martes, Cristiano afirmó que el nuevo seleccionador Jorge Jesus, no cumplió su palabra sobre cuándo lo utilizaría como delantero en la más reciente tanda de partidos de la Liga de Naciones.

Aun así, el delantero de 41 años señaló que les debe una disculpa a sus compañeros y que espera recibir un castigo.

“Puedo prometer a todos mis aficionados y, naturalmente, especialmente a todos los portugueses, que tendremos uno o más partidos de despedida. Habrá tiempo para eso”, indicó.

“Por lo tanto, si estoy físicamente apto, jugando para mi club, con suerte marcando goles, entonces, después de cumplir la suspensión que se me imponga, estaré disponible, como siempre lo he estado hasta hoy, para competir y ganar por nuestra selección nacional”, añadió.

Cristiano indicó que había acordado un plan para gestionar sus minutos de juego y que esperaba que el entrenador aclarara públicamente la situación y asumiera la responsabilidad. Sostuvo que Jesus no cumplió y que, en cambio, habló de manera agresiva en una conferencia de prensa, lo que provocó una ruptura de la confianza.

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