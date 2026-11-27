Michael Olise durante un entrenamiento del Bayern Múnich, el 2 de noviembre de 2026. (AP Foto/Matthias Schrader) AP

Michael Olise se unió a Harry Kane en la lista de lesionados del equipo antes de la visita del sábado a Hamburgo en la Bundesliga.

El técnico Vincent Kompany confirmó el viernes que Olise se perderá el partido “y todo lo demás está abierto”.

Olise sufrió un golpe en el pie en el empate 1-1 de la semana pasada ante Colonia y se perdió la derrota 2-1 en Lille por la Liga de Campeones el miércoles, la primera derrota del Bayern en la temporada.

Kane también se lesionó en el partido contra Colonia y posteriormente fue operado por un desgarro de ligamentos en el tobillo izquierdo. Se espera que el vigente ganador del Balón de Oro se pierda varios meses.

Konrad Laimer, un combativo volante que normalmente no juega en punta, fue titular como el principal delantero del equipo contra Lille el miércoles. No funcionó.

“Nos enfrentamos a una realidad: nos faltan 130 goles de nuestra plantilla”, manifestó Kompany al referirse a su lista de lesionados.

Jamal Musiala y Luis Díaz podrían jugar en Hamburgo. Musiala ha tenido dos apariciones como suplente desde que regresó de una lesión muscular. El astro del Bayern también ha estado bajo escrutinio debido a una afección médica que provoca convulsiones. Díaz ingresó como suplente contra Lille, el regreso del colombiano tras un mes de baja por una lesión muscular.

El mediapunta Ismael Saibari fue operado este mes por un desgarro de ligamentos en el tobillo derecho, mientras que el delantero Serge Gnabry se está recuperando de una lesión en el isquiotibial izquierdo. Y el arquero Manuel Neuer también está fuera de acción.

“Tenemos cuatro partidos en nueve días si incluimos el del miércoles”, señaló Kompany. “Tenemos que utilizar la plantilla y así están las cosas en este momento. Todo está abierto, pero las exigencias son las mismas”.

Tras 10 partidos, el Bayern está dos puntos por detrás de Borussia Dortmund en la Bundesliga. Ambos equipos siguen invictos en la liga. El Dortmund recibe al Bayer Leverkusen el domingo.

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FUENTE: AP