Crisis del fútbol italiano empeora con derrotas europeas de Bologna y Fiorentina

El arquero de Fiorentina David de Gea durante el partido contra Crystal Palace en los cuartos de final de la Conference League, el jueves 9 de abril de 2026, en Londres. (AP Foto/Ian Walton) AP

La crisis del fútbol italiano va de mal en peor, con Bologna y Fiorentina al borde de quedar fuera de Europa.

El revés de Bologna por 3-1 ante Aston Villa en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga Europa y la caída de Fiorentina por 3-0 de visita a Crystal Palace en la misma instancia de la Conference League hacen probable que Italia no tenga ningún club en una semifinal europea por primera vez en siete años.

Las derrotas más recientes llegaron después de que Atalanta —el único club italiano que alcanzó los octavos de final de la Liga de Campeones— fuera eliminado el mes pasado por Bayern Múnich con un contundente 10-2 en el global.

El Inter de Milán —que fue humillado con una goleada 5-0 ante Paris Saint-Germain en la final de la temporada pasada— y Juventus naufragaron ante por Bodø/Glimt y Galatasaray, respectivamente, en los repechajes de la Liga de Campeones.

Napoli, vigente campeón de la Serie A, terminó 30 entre 36 equipos en la fase de liga y ni siquiera alcanzó los repechajes.

El único gol marcado por un club italiano el jueves lo anotó Jonathan Rowe, extremo inglés de Bologna.

“A este nivel la experiencia cuenta y Aston Villa probablemente tenía más, ya que cometieron menos errores y aprovecharon los nuestros”, manifestó Federico Bernardeschi, el atacante del club italiano.

Ollie Watkins completó un doblete para el Villa en el tiempo añadido.

“El tercer gol lo cambia todo para el partido de vuelta”, expresó Bernardeschi. “No podemos encajar en el último minuto del tiempo añadido y eso debería enseñarnos mucho. Necesitamos crecer”.

La diferencia fue aún mayor entre el Palace y la Fiorentina, aunque sus posiciones en la Premier League (14) y la Serie A (15) son similares.

Sin Mundial

Las derrotas más recientes llegaron 10 días después de que la caída de Italia en la tanda de penales ante Bosnia-Herzegovina significara que el cuatro veces campeón se perderá un tercer Mundial consecutivo.

El presidente de la federación italiana de fútbol, Gabriele Gravina, y el técnico Gennaro Gattuso renunciaron tras la eliminación de Italia.

Los únicos entrenadores italianos que participarán en el Mundial en Norteamérica están al frente de Brasil (Carlo Ancelotti), Turquía (Vincenzo Montella) y Uzbekistán (Fabio Cannavaro).

La Serie A se ha rezagado

Gravina seguirá en un papel interino hasta las elecciones de junio y esta semana difundió un informe detallado sobre el fracaso sistémico del fútbol italiano.

Entre los hallazgos de Gravina figura que, con una edad promedio de 27 años, la Serie A tiene jugadores de mayor edad que las ligas de Inglaterra, Alemania, Francia, Países Bajos, Portugal, Noruega y Bélgica.

La velocidad promedio del balón de 7,6 metros por segundo en la Serie A es drásticamente inferior al promedio de 9,2 de las ligas más importantes de Europa, y queda aún más atrás del 10,4 de la Liga de Campeones.

Los problemas de Italia incluyen las divisiones inferiores, con casi 200 clubes excluidos de sus ligas por dificultades financieras desde 1986-87 y un total de 519 puntos de penalización impuestos en los últimos 13 años.

Italia tampoco figura entre las 10 principales naciones europeas en cuanto a construcción o modernización de estadios durante las últimas dos décadas.

“Por el bien del fútbol italiano, es más que evidente que la única manera de intervenir es hacerlo de forma radical… con un apoyo fundamental del gobierno”, sostuvo Gravina. “Ninguna persona por sí sola puede crear una reconstrucción completa”.

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FUENTE: AP