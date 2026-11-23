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Luis Vázquez sacudió un jonrón de dos carreras y José Miranda conectó un cuadrangular con las bases llenas para producir las seis anotaciones del quinto episodio. Por los Senadores, el cubano Yasiel Puig bateó de 3-1 con dos carreras producidas.

Querecuto da triunfo a los Tiburones con grand slam Juniel Querecuto sacudió un cuadrangular con las bases llenas en el fondo de la novena entrada para romper un empate a siete carreras y darles a los Tiburones de La Guaira una victoria por 11-7 sobre los Cardenales de Lara, en el único encuentro programado en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional.

Gabriel Arias bateó de 3-1 con un cuadrangular y cuatro carreras producidas, mientras que Hedbert Pérez se fue de 3-1 con un doble y tres remolcadas.

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FUENTE: AP