Luis Vázquez sacudió un jonrón de dos carreras y José Miranda conectó un cuadrangular con las bases llenas para producir las seis anotaciones del quinto episodio. Por los Senadores, el cubano Yasiel Puig bateó de 3-1 con dos carreras producidas.
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Los Criollos de Caguas desplegaron un ataque de seis carreras en la quinta entrada para remontar y derrotar 7-5 a los Senadores de San Juan, en el único encuentro programado en la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente de Puerto Rico.
Luis Vázquez sacudió un jonrón de dos carreras y José Miranda conectó un cuadrangular con las bases llenas para producir las seis anotaciones del quinto episodio. Por los Senadores, el cubano Yasiel Puig bateó de 3-1 con dos carreras producidas.
Juniel Querecuto sacudió un cuadrangular con las bases llenas en el fondo de la novena entrada para romper un empate a siete carreras y darles a los Tiburones de La Guaira una victoria por 11-7 sobre los Cardenales de Lara, en el único encuentro programado en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional.
Gabriel Arias bateó de 3-1 con un cuadrangular y cuatro carreras producidas, mientras que Hedbert Pérez se fue de 3-1 con un doble y tres remolcadas.
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FUENTE: AP
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