Crece tendencia de vestir como una emperatriz de la antigua China en la Ciudad Prohibida

Una mujer vestida con un traje tradicional chino habla por teléfono en las calles de Beijing el sábado 4 de abril de 2026. (AP Foto/Ng Han Guan) AP

Es una de los cientos de maquillistas que trabajan en estudios de Beijing cerca de la Ciudad Prohibida, que en su día fue el hogar de los emperadores de las dos últimas dinastías de China: la Ming y la Qing.

Cada día, los visitantes llegan para vestirse con túnicas bordadas y adornarse con colgantes de jade y perlas, y protectores de uñas de oro como los que se usaban en la China imperial. El maquillaje se aplica con cuidado, y el cabello se peina y se decora con borlas y horquillas.

El costo promedio es de 300 yuanes (45 dólares), aunque los precios pueden superar los 1.000 yuanes (más de 150 dólares).

Una vez arregladas, las personas van a las murallas y al foso que rodean la Ciudad Prohibida para posar para fotos y videos que comparten en redes sociales. Al mezclar ecos de tiempos antiguos con la modernidad, algunas combinan sus ropajes históricos con calzado deportivo y gafas de sol.

“Puede ponerse muy concurrido durante las temporadas altas, especialmente en los días festivos y los fines de semana", comentó Chen.

Recientemente, empezó a trabajar a las 6 de la mañana y transformó a alrededor de una veintena de mujeres jóvenes en un solo día. No hay temporada baja para los maquillistas; solo una breve pausa cuando la Ciudad Prohibida cierra, explicó.

En los últimos años se ha visto una tendencia entre los jóvenes hacia experiencias inmersivas con vestimenta histórica china, que en Beijing se inspira principalmente en las dos últimas dinastías del país.

La dinastía Ming, que gobernó durante más de 270 años hasta 1644, construyó la Ciudad Prohibida y reforzó la Gran Muralla. La dinastía Qing, gobernada por el pueblo manchú, colapsó en 1912, poniendo fin a más de dos milenios de gobierno imperial.

Chen Xiao está entre los turistas que ahora acuden por la experiencia de vestirse como emperatriz en los sitios históricos de Beijing. Chen, estudiante universitaria de la provincia oriental de Shandong, viajó durante la noche a la capital durante el reciente feriado de Qingming.

“Siento que, si estás en un lugar específico, deberías llevar algo que encaje con el entorno”, comentó Chen mientras vestía un atuendo rosa típicamente asociado con una “Gege”, o princesa de la dinastía Qing.

El edificio donde se encuentra el estudio de Chen Jiao ilustra el rápido crecimiento. Alrededor de 2020, allí operaban sólo unos pocos estudios de vestuario. Ahora hay más de 100, según medios locales.

“Los jóvenes chinos han descubierto el atractivo estético de la ropa tradicional mientras aprenden sobre el rico patrimonio cultural de China”, indicó Cai Zehong, fundador de Hanfu Beijing, una de las primeras asociaciones de vestimenta antigua creadas por entusiastas para promover tradiciones y culturas de la etnia han.

La popularidad de las series con vestuario histórico en China ha contribuido a la tendencia.

“He visto muchos dramas con vestuarios históricos", dijo Chen Xiao. "Creo que definitivamente me han influido esas series. Últimamente, me ha interesado bastante la historia de la dinastía Qing”.

Liu Ruitong, una estudiante universitaria que visitaba desde la provincia de Hebei, optó por un traje negro de estilo Ming.

"Creo que este look se siente muy elegante y digno, especialmente por su paleta de colores. Elegí el negro porque combina de maravilla con la Ciudad Prohibida y con el paisaje tradicional chino en general”, comentó Liu.

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La videoperiodista de The Associated Press Wu Jia en Beijing contribuyó a este despacho.

FUENTE: AP