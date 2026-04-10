Crece el rechazo a cuestionada reelección del rector de la única universidad pública en Guatemala

Manifestantes se concentran frente al lugar donde las autoridades de la Universidad Pública de San Carlos se reúnen para nombrar a su rector, alegando que la elección es ilegal, en Antigua (Guatemala), el miércoles 8 de abril de 2026. (Foto AP/Moisés Castillo) AP

Ambas sedes diplomáticas se sumaron a la misión en el país de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que el miércoles, el mismo día en que Mazariegos fue reelecto como titular de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), presentó un informe en el que condenó la violencia hacia la comunidad estudiantil que pedía elecciones democráticas.

La tensión se elevó el martes cuando los estudiantes universitarios exigieron que se abrieran las puertas del campus. Las autoridades académicas habían ordenado clases virtuales y cerrado el lugar para supuestos trabajos de mantenimiento para evitar protestas contra la reelección.

Desde dentro de la universidad hombres vestidos de negro y armados con palos tiraron bombas incendiarias y gas pimienta a los estudiantes que protestaban, de los cuales algunos resultaron heridos. Tras varios intentos los estudiantes derribaron los portones y tomaron las instalaciones.

El miércoles cientos de estudiantes protestaron por la elección que se llevó a cabo en un hotel en Antigua Guatemala, a unos 45 kilómetros de la capital, donde los aliados de Mazariegos votaron por su reelección y les fue negada la entrada a varios electores.

En el lugar hubo incidentes y guardias de seguridad de Mazariegos hicieron disparos. Nadie resultó herido y no hubo detenidos.

Los electores a los que no se les permitió el ingreso eligieron simbólicamente como rector a Rodolfo Chang, un veterinario y catedrático.

Estudiantes, particulares y diputados buscan que la fiscalía investigue a Mazariegos y sus allegados por presunto fraude.

Mazariegos fue sancionado en 2023 por el gobierno de Estados Unidos por socavar las instituciones democráticas al aceptar el cargo también en un cuestionado proceso electoral.

La Constitución establece que la USAC, con más de 300 años de antigüedad, es autónoma, recibe un 5% del presupuesto anual de la nación y no puede ser intervenida.

La USAC es una de las instituciones que este año renuevan autoridades en Guatemala, entre ellas la Corte de Constitucionalidad y la Fiscalía General.

FUENTE: AP