"Coyote vs. Acme" fue archivada por Warner Bros. Pero 3 años después, eso no es todo

El director Dave Green, centro, posa para una fotografía con Will Forte, izquierda, y Eric Bauza para promocionar la película "Coyote vs. Acme" el martes 9 de junio de 2026 en Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello) AP

“Coyote vs. Acme” estaba terminada. El director Dave Green, inspirado por “¿Quién engañó a Roger Rabbit?”, había completado el montaje de esta mezcla de Looney Tunes entre animación y acción real. Todo el proyecto, que toma como material de origen la columna “Shouts and Murmurs” de Ian Frazier en The New Yorker, era una audaz apuesta cómica que parecía estar dando resultado.

Las expectativas eran altas. Las puntuaciones de las pruebas con público eran buenas. Pero días antes de que Forte, quien protagoniza la cinta como el abogado de Wile E. Coyote, pudiera ver “Coyote vs. Acme”, Warner Bros. la canceló. No solo la proyección: la película. El estudio no la había pospuesto ni la había enviado al streaming. La estaban archivando por completo.

Forte y su esposa, creyendo que la película debía haber salido mal, se unieron al elenco y al equipo para despedirse de la cinta que nadie más iba a ver.

“Ahí fue cuando empezaron las emociones de verdad”, comenta Forte. “Era todo lo que yo deseaba que la película pudiera haber sido y más. Era tan especial, lo que la hacía tan frustrante y tan devastadora. La confusión se intensificó, luego la frustración y después una ira abrasadora.

La abrupta cancelación de “Coyote vs. Acme” envió ondas de choque por Hollywood. Todo el mundo en el negocio del cine está acostumbrado a giros repentinos y dolorosos del destino. Pero la eliminación total de una película terminada, más rápido de lo que se puede decir “¡Bip! ¡Bip!”, era algo nuevo.

David Zaslav, director ejecutivo de Warner Bros., estaba decidido a virar y alejarse de los proyectos destinados directamente a HBO Max de su predecesor. El gasto previsto en mercadotecnia —aproximadamente entre 30 y 40 millones de dólares— para estrenar “Coyote vs. Acme” no valía la pena para el estudio. Era mejor, dijo el estudio, acogerse a una deducción fiscal por los 70 millones de dólares de producción. Junto con otros dos estrenos, “Batgirl” y “Scoob! Holiday Haunt”, “Coyote vs. Acme” quedó guardada en un cajón.

Pero casi tres años después de aquella “proyección fúnebre”, la película está, como su protagonista siempre indomable, de vuelta de entre los muertos. Tras la indignación pública, Warner Bros. puso “Coyote vs. Acme” a la venta. Ketchup Entertainment, un distribuidor independiente que el año pasado estrenó la película de Looney Tunes “The Day the Earth Blew Up” ("El día que la Tierra explotó: Una película de Looney Tunes"), la adquirió por unos 50 millones de dólares. “Coyote vs. Acme” por fin verá la luz el 28 de agosto.

Ha sido un giro vertiginoso de acontecimientos para todos los involucrados. Eric Bauza, quien pone voz a Pato Lucas, Bugs Bunny y otros personajes en la película, no se lo creyó del todo hasta que vio “Obsession” en su cine local.

“Al salir de la sala, allí, en una pequeña vitrina de marquesina, estaba el póster de ‘Coyote vs. Acme’”, relata Bauza. “Me cayó la ficha: la gente va a verla”.

En una entrevista reciente, Green seguía sin dar crédito.

“Debo estar soñando”, afirmó Green. “Es una sorpresa total que hoy esté aquí sentado hablando contigo”.

Wile E. Coyote puede contar su historia

Los cineastas y su nuevo distribuidor se han apoyado en la tortuosa historia del proyecto, promocionándolo como “la película que ACME no quería que vieras”. Más que eso, “Coyote vs. Acme” tiene ahora una nueva cualidad meta. La premisa del filme es que el Coyote, tras sufrir años de productos defectuosos, lleva a Acme a los tribunales. Al igual que el drama en torno a la película, es un desvalido victimizado por una gran corporación.

“No pude evitar ver la película de una manera completamente nueva porque hay cruces meta entre la historia y lo que la película había llegado a representar”, explica Green. “Casi se sentía como si hubiéramos escrito la película después de que se conociera la noticia”.

Cuando se canceló “Coyote vs. Acme”, su destino se convirtió en un grito de movilización. Cineastas como Christopher Miller, Phil Lord, Daniel Kwan y Daniel Scheinert la defendieron, sosteniendo que era demasiado buena como para desaparecer. Incluso políticos, como el representante demócrata Joaquín Castro, de Texas, instaron al Departamento de Justicia a investigar la decisión de Warner Bros.

Bauza, un veterano actor de doblaje, impulsó el hashtag #ReleaseCoyoteVsACME (Estrenen Coyote vs. Acme) en redes sociales. Sin embargo, su esfuerzo más dramático fue en los Premios Annie de 2024. Allí, se ganó un fuerte aplauso al defender esa causa desde el podio, con la voz de Pato Lucas.

“Es el personaje de caricatura al que se recurre por encima de cualquier otro cuando se trata de suplicar y rogar”, señala Bauza. “Parecía apropiado”.

Tanta gente salió a pelear por la película que Green nunca se sintió solo durante toda la odisea.

“Un día abría el teléfono y veía a alguien vestido con un traje de Wile E. Coyote afuera del estudio, protestando con un cartel bajo la lluvia; cosas así que no podías creer”, cuenta Green.

"La cadena de producción ha cambiado"

Al mismo tiempo, todo el episodio sugirió un nuevo y oscuro capítulo en el negocio del cine que ha dejado inquietos a muchos de los involucrados con “Coyote vs. Acme”. No se trataba de un cineasta joven al que le rechazaban su primera película. Eran dos años de trabajo en una de las franquicias más icónicas de Warner Bros., una película incluso producida por James Gunn, jefe de DC Studios.

“No sé cuál fue su criterio”, dice Bauza. “¿Lo sabían siquiera o solo estaban mirando números? Es duro verlo desde fuera y pensar: ‘Si así están tratando a los Looney Tunes, ¿qué pasa con mi historia?’”.

“La cadena de producción ha cambiado”, agrega. “La manera en que llegamos a la meta es distinta”.

“Coyote vs. Acme” recibió luz verde cuando los estudios intentaban encontrar el rumbo durante la pandemia y las salas luchaban por mantenerse a flote. Pero la película de Green llega ahora en un momento muy diferente. La exhibición en cines está prosperando, en gran medida gracias a las visiones de cineastas, desde Christopher Nolan hasta Curry Barker.

Para Green, que “Coyote vs. Acme” por fin se enfrente a la opinión pública es una señal de que Hollywood está regresando a sus bases.

“El negocio del cine, por más que no lo parezca, está liderado y marcado por artistas y cineastas y actores y guionistas que quieren crear”, sostiene Green. “No habrá nada capaz de arrebatarles ese deseo a los creadores. Mientras sigamos creando, habrá un negocio del cine”.

Forte todavía lucha por encontrar un final feliz. La cancelación inicial de la película se sintió, asegura, “cruel y despiadada”.

“La parte negativa es: no confíes en nadie”, afirma Forte. “Y lo positivo es: no pierdas la esperanza. Y esa es la que creo que voy a conservar”.

FUENTE: AP