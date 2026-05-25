Cowser conecta su 2do jonrón decisivo en dos días; Orioles vencen 9-7 a Rays en 13 innings

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Colton Cowser, centro, de los Orioles de Baltimore, celebra con sus compañeros de equipo después de batear un cuadrangular de dos carreras para dejar tendidos en el campo a los Rays de Tampa Bay en 13 entradas, el lunes 25 de mayo de 2026, en Baltimore. (AP Foto/Stephanie Scarbrough) AP

El batazo de 425 pies de Cowser ante Jesse Scholtens (5-3) fue apenas su tercer jonrón de la temporada y coronó un triunfo alocado en el que los Orioles remontaron tres veces en entradas extra. Cowser se convirtió en el primer jugador de Baltimore en conectar cuadrangulares decisivos en días consecutivos desde Fred Lynn el 10 y 11 de mayo de 1985, según el Elias Sports Bureau.

Pete Alonso y Jeremiah Jackson conectaron sencillos productores para empatar 4-4 en la 11va, Cowser anotó la carrera del empate para poner el juego 5-5 en la 12da con un rodado de Gunnar Henderson a primera, una jugada que el umpire principal Ryan Additon marcó inicialmente como out antes de que una revisión de repetición mostrara que Cowser, al deslizarse, metió un brazo por debajo del toque de Nick Fortes.

Luego, el dominicano Leody Taveras conectó un doble y Jackson Holliday elevó de sacrificio para empatar 7-7 en la 13ra, preparando el batazo de Cowser que cayó en las gradas del jardín entre derecho y central, reflejando su jonrón para dejar en el terreno del domingo en la victoria 5-3 sobre Detroit en el primer juego de una doble cartelera.

El mexicano Jonathan Aranda conectó su noveno cuadrangular en la sexta y añadió un elevado de sacrificio en la 12da por los Rays, que perdieron juegos consecutivos por primera vez desde que cayeron en tres seguidos del 19 al 21 de abril, en su segundo juego de 13 entradas —y primera derrota en uno así— de esta temporada.

El cubano Victor Mesa Jr. conectó el segundo jonrón de su carrera, un batazo de dos carreras en la 12da entrada en su debut con Tampa Bay. Y Cedric Mullins y Richie Palacios conectaron sencillos en la parte alta de la 13ra ante Dietrich Enns (3-0).

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP

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