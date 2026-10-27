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Cowboys someten a Eagles con juego terrestre y a Jerry Jones le gustó lo que vio

FRISCO, Texas, EE.UU. (AP) — Jerry Jones quizá exageró un poco al sugerir que sus Cowboys deberían tener una ofensiva centrada primero en los acarreos.

El quarterback Dak Prescott (4) de los Cowboys de Dallas tras la victoria ante los Eagles de Filadelfia, el lunes 26 de octubre de 2026, en Filadelfia. (AP Foto/Matt Rourke)
El quarterback Dak Prescott (4) de los Cowboys de Dallas tras la victoria ante los Eagles de Filadelfia, el lunes 26 de octubre de 2026, en Filadelfia. (AP Foto/Matt Rourke) AP

Tal vez el propietario y gerente general de Dallas seguía algo eufórico menos de 12 horas después de la victoria 38-21 sobre Filadelfia y olvidó que los tres primeros jugadores en su lista del tope salarial —todos grandes nombres del juego aéreo— fueron responsables de tres de los cuatro touchdowns.

Aun así, el argumento de Jones fue claro. Javonte Williams registró el primer partido de al menos 150 yardas por tierra desde que Dallas era un equipo orientado a la carrera con Ezekiel Elliott en 2018. Los Cowboys superaron las 200 yardas terrestres apenas por segunda vez desde que Brian Schottenheimer asumió como entrenador en jefe y encargado de dictar las jugadas el año pasado.

Dallas (3-4), que recibe a Arizona el domingo, venía de totalizar el total de puntos más bajo en partidos consecutivos para el quarterback Dak Prescott desde 2019, y el juego terrestre a trompicones fue una de las principales razones.

A Schottenheimer lo cuestionaban por su compromiso con la carrera, ya que los Cowboys parecían no tener respuestas ante defensas que enviaban cargas en las derrotas ante Tampa Bay, un equipo que entonces no conocía la victoria, y Green Bay.

Williams tuvo una carrera de 15 yardas temprano, otra de 34 al final y promedió 6,2 yardas por acarreo, además de terminar con un récord personal de 155 yardas. De manera apropiada, anotó el touchdown final cuando el partido ya estaba fuera de alcance. Dallas acumuló 204 yardas por tierra.

“Eso nos da la oportunidad de tener a Dak mucho más bajo centro”, comentó Jones en su programa de radio el martes por la mañana. “Eso le plantea un reto defensivo distinto al rival si él puede estar bajo centro muchas veces”.

En cuanto a esos líderes del tope salarial —y el 27% del tope que están consumiendo este año—, Prescott tuvo un partido eficiente con tres touchdowns en apenas 15 pases completos. CeeDee Lamb consiguió dos, y George Pickens logró el más vistoso cuando aseguró el balón mientras apoyaba con destreza su segundo pie apenas dentro del límite en la zona de anotación.

Las oportunidades de Pickens siguen siendo más limitadas que las de Lamb, quien tuvo el doble de envíos en su dirección, con 12, ante los Eagles. El único partido de 100 yardas de Pickens esta temporada se cristalizó cuando Lamb salió temprano por una lesión en la derrota ante los Buccaneers.

“Van a poner a dos tipos (del) lado de él, y entienden y respetan su capacidad de jugadas grandes y la manera en que enciende nuestra ofensiva”, señaló Prescott. “Estoy seguro de que quiere más allá afuera, pero hizo una gran jugada de touchdown. Yo solo traté de darle una oportunidad, y él fue e hizo una de las mejores recepciones y apoyos de puntas que he visto en mucho tiempo”.

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Vea aquí la cobertura completa de la NFL de AP

FUENTE: AP

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