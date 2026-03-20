Costa Rica extradita a EEUU a exministro de Seguridad acusado de narcotráfico

Junto a Gamboa también fue extraditado Edwin López Vega, alias “Pecho de Rata”, por los mismos cargos.

Ambos fueron detenidos en junio de 2025 y se convirtieron en los primeros en completar el proceso de extradición tras una reforma legal que habilitó este mecanismo para costarricenses acusados de este tipo de delitos.

Gamboa y López fueron trasladados desde el centro penitenciario La Reforma hacia el aeropuerto internacional Juan Santamaría de San José, donde fueron entregados en custodia a la agencia antidrogas estadounidense DEA.

Ambos abordaron un avión privado enviado por la DEA exclusivamente para su extradición y serán llevados a Texas,donde se formularon los cargos en su contra. El vuelo tendrá una parada en el aeropuerto internacional La Aurora, en Guatemala, para luego seguir su ruta hacia Texas.

El fiscal general de Costa Rica, Carlo Díaz, emitió un mensaje en el que celebró la extradición al considerarla un “hito trascendental” para la lucha contra el narcotráfico en Costa Rica.

Díaz recordó que previo a la reforma constitucional de mayo de 2025 no había posibilidad de extraditar a costarricenses requeridos por la justicia en otros países, por lo que muchos delincuentes utilizaban esta nacionalidad para evadir esos requerimientos.

“Hoy Costa Rica envía un mensaje claro y contundente: nadie podrá utilizar nuestra nacionalidad como escudo para evadir la justicia”, dijo el fiscal general.

Gamboa ocupó varios cargos en el sistema de seguridad y justicia de Costa Rica, como viceministro y ministro de Seguridad Pública, fiscal en la provincia de Limón y magistrado de la tercera sala de la Corte Suprema entre 2016 y 2018.

Antes del proceso de extradición Gamboa y López debían completar los juicios por diversos cargos en su contra, pero la Fiscalía decidió retirar las acusaciones en otras causas pendientes para facilitar su salida del país.

Pese a las apelaciones de los abogados de ambos acusados, el 13 de marzo el Tribunal Penal de San José dejó en firme la extradición tras la entrega de las “promesas” o garantías que debía dar Estados Unidos sobre el trato y las condiciones en las que ambos estarán en su territorio.

Gamboa fue nombrado en una acusación federal presentada por un gran jurado del Distrito Este de Texas en la que se lo acusa de fabricar y distribuir cocaína sabiendo que sería enviada a Estados Unidos, además de ser señalado por el delito de conspiración.

“Gamboa Sánchez conspiró y ayudó a otros narcotraficantes internacionales a fabricar, distribuir y transportar cantidades significativas de cocaína, gran parte de la cual se traficaba a través de Costa Rica y finalmente a Estados Unidos para su posterior distribución”, dice el comunicado sobre la acusación emitido el 23 de junio de 2025.

Gamboa y López podrían enfrentar en Estados Unidos penas que van desde los 10 años de prisión a la cadena perpetua.

FUENTE: AP