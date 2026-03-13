Costa Rica deporta a 33 personas acusadas de varios delitos con ayuda de EEUU

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La Dirección General de Migración detalló en un comunicado que se trata de 31 hombres y dos mujeres que fueron divididos en dos grupos para ser enviados a Panamá, Colombia y Ecuador.

“Este trabajo ha sido llevado a cabo en cooperación con los Estados Unidos y la idea es que podamos seguir tramitando este tipo de procesos para enviar un mensaje a las personas que se encuentran en condición migratoria irregular y además tienen conflictos con la ley, para que sepan que hay procesos que buscan su salida del país”, comentó el director de Migración, Omer Badilla.

El primer grupo viaja a Panamá —desde donde serán enviados a sus respectivos países— e incluye a personas provenientes de India, China, Gran Bretaña, Jamaica, El Salvador, Panamá y Honduras.

Estas personas están señaladas de haber participado en delitos como secuestro extorsivo, tráfico de drogas, abuso sexual de menores y minería ilegal, entre otros.

Después de dejar al primer grupo en Panamá, un total de 14 colombianos serán devueltos a su país. En Costa Rica fueron acusados de delitos como pesca ilegal, venta de medicamentos, tráfico de drogas, tentativa de robo y robo agravado.

La ruta de esta deportación terminará en Ecuador, donde se entregará a tres personas que habrían participado en el transporte y tráfico internacional de drogas.

FUENTE: AP