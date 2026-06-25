americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Costa de Marfil avanza por 1ra vez más allá de fase de grupos del Mundial con 2-0 ante Curazao

FILADELFIA (AP) — Nicolas Pépé aportó un gol en cada tiempo y Costa de Marfil avanzó a la ronda de eliminación directa del Mundial por primera vez en la historia de este equipo de África Occidental, al imponerse el jueves 2-0 sobre Curazao.

Yahia Fofana, portero de Costa de Marfil, se lanza por un balón en el duelo mundialista ante Curazao, disputado el jueves 25 de junio de 2026 en Filadelfia (AP Foto/Petr David Josek)
Yahia Fofana, portero de Costa de Marfil, se lanza por un balón en el duelo mundialista ante Curazao, disputado el jueves 25 de junio de 2026 en Filadelfia (AP Foto/Petr David Josek) AP
Los jugadores de Costa de Marfil festejan la victoria sobre Curazao en el encuentro mundialista del jueves 25 de junio de 2026 en Filadelfia (AP Foto/Matt Rourke)
Los jugadores de Costa de Marfil festejan la victoria sobre Curazao en el encuentro mundialista del jueves 25 de junio de 2026 en Filadelfia (AP Foto/Matt Rourke) AP

Les Éléphants irrumpieron en la fiesta y se clasificaron desde su grupo por primera vez en cuatro participaciones mundialistas.

Costa de Marfil había vendido a Ecuador por 1-0 en la primera fecha del torneo —y en el mismo estadio de Filadelfia. En el segundo encuentro del Grupo E, cayó ante Alemania.

La selección marfileña jugará el 30 de junio contra Francia o Noruega —el que termine como segundo del Grupo I.

Curazao necesitaba ganar y, en cambio, no logró convertirse en la nación más pequeña en clasificarse a las rondas de eliminación directa en la historia.

___

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Esta combinación de fotos muestra al francés Kylian Mbappé, al argentino Lionel Messi y al noruego Erling Haaland durante sus respectivos encuentros del Mundial, el lunes 22 de junio de 2026 (AP Foto/Derik Hamilton, left, Ashley Landis, y Pamela Smith)

Messi, Mbappé y Haaland deslumbran durante el mismo día en el Mundial

Lionel Messi celebra tras anotar un gol para Argentina en el partido contra Austria en el partido por el Grupo J del Mundial, el lunes 22 de junio de 2026, en Arlington, Texas. (AP Foto/Jessica Tobias)

Histórico: Messi bate el récord de goles en Mundiales contra Austria

Willy Semedo de Cabo Verde marca al español Lamine Yamal durante el partido del Grupo H del Mundial, el lunes 15 de junio de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Erik S. Lesser)

Cabo Verde impresiona en su debut en el Mundial y deja sin goles a España en el 1er tiempo

Destacados del día

Díaz-Canel niega apertura política y dice que no habrá restauración capitalista en Cuba tras reformas de junio

Díaz-Canel niega apertura política y dice que no habrá restauración capitalista en Cuba tras reformas de junio

Arrestan a cubano acusado de intentar desalojar con cuchillo a dos inquilinos en Downtown Miami, según policía

Arrestan a cubano acusado de intentar desalojar con cuchillo a dos inquilinos en Downtown Miami, según policía

Devastadores terremotos en Venezuela dejan 164 muertos y 971 heridos; La Guaira es zona de desastre

Devastadores terremotos en Venezuela dejan 164 muertos y 971 heridos; La Guaira es zona de desastre

Frank Abel pide clemencia a Marco Rubio desde un centro de ICE ante posible deportación a Cuba

Frank Abel pide clemencia a Marco Rubio desde un centro de ICE ante posible deportación a Cuba

Un puesto de comida en Mount Prospect, Illinois, el 8 de junio del 2026. (AP foto/Nam Y. Huh)

Economía de EEUU creció a un sólido ritmo de 2,1% entre enero y marzo

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter