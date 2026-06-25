Costa de Marfil avanza por 1ra vez más allá de fase de grupos del Mundial con 2-0 ante Curazao

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Yahia Fofana, portero de Costa de Marfil, se lanza por un balón en el duelo mundialista ante Curazao, disputado el jueves 25 de junio de 2026 en Filadelfia (AP Foto/Petr David Josek) AP Los jugadores de Costa de Marfil festejan la victoria sobre Curazao en el encuentro mundialista del jueves 25 de junio de 2026 en Filadelfia (AP Foto/Matt Rourke) AP

Les Éléphants irrumpieron en la fiesta y se clasificaron desde su grupo por primera vez en cuatro participaciones mundialistas.

Costa de Marfil había vendido a Ecuador por 1-0 en la primera fecha del torneo —y en el mismo estadio de Filadelfia. En el segundo encuentro del Grupo E, cayó ante Alemania.

La selección marfileña jugará el 30 de junio contra Francia o Noruega —el que termine como segundo del Grupo I.

Curazao necesitaba ganar y, en cambio, no logró convertirse en la nación más pequeña en clasificarse a las rondas de eliminación directa en la historia.

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Cobertura de la Copa del Mundo de AP: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa

FUENTE: AP