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Cortés pega jonrón, Kurtz se embasa por 47mo juego seguido y Atléticos vencen 5-2 a Padres

SAN DIEGO (AP) — Carlos Cortes conectó un jonrón para abrir el juego y Nick Kurtz amplió a 47 partidos su racha embasándose, mientras los Atléticos, líderes del Oeste de la Liga Americana, vencieron 5-2 a los Padres de San Diego el domingo para evitar una barrida de tres juegos.

Carlos Cortes, de los Atléticos, celebra después de batear un cuadrangular durante la primera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Padres de San Diego, el domingo 24 de mayo de 2026, en San Diego. (AP Foto/Gregory Bull)
Carlos Cortes, de los Atléticos, celebra después de batear un cuadrangular durante la primera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Padres de San Diego, el domingo 24 de mayo de 2026, en San Diego. (AP Foto/Gregory Bull) AP

Kurtz, Novato del Año de la Liga Americana en 2025, pegó un sencillo al jardín derecho con un out en la tercera entrada para igualar a Jimmie Foxx (1932) con la segunda racha más larga en la historia de los Atléticos. Está a uno de empatar la racha récord del club de Mark McGwire, de 48 juegos para abrir la temporada de 1996. La seguidilla de Kurtz es la más larga de las Grandes Ligas este año.

Kurtz llegó al plato con las bases llenas y dos outs en la cuarta y se ponchó ante Ron Marinaccio, quien había relevado al abridor Michael King (4-3). King llenó las bases con el doble de Jonah Heim para abrir la entrada y dos bases por bolas, y Heim anotó con un lanzamiento descontrolado para poner la pizarra 4-0. King dio base por bolas a Cortes con dos fuera para volver a llenar la casa antes de ser retirado del juego.

Kurtz tocó una bola de sacrificio para un sencillo en la novena, cuando el antesalista dominicano Manny Machado estaba cargado hacia el campocorto.

El lanzador de volumen Jacob Lopez (4-2) se llevó la victoria y Scott Barlow entró con dos en base para conseguir los dos últimos outs y lograr su primer salvamento.

El dominicano Fernando Tatis Jr. tuvo su tercer juego de tres hits de la temporada y elevó al jardín derecho para el último out. Aún no ha conectado un jonrón este año.

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