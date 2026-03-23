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Corte Suprema rechaza apelación de Rodney Reed, condenado a muerte en Texas

WASHINGTON (AP) — La Corte Suprema rechazó el lunes una apelación del recluso Rodney Reed, en el corredor de la muerte en Texas y quien desde hace tiempo busca que se analicen pruebas de la escena del crimen que, afirma, ayudarán a exonerarlo.

ARCHIVO - Fotografía de la Corte Suprema, 6 de febrero de 2026, en Washington. (Foto AP/Rahmat Gul, archivo)
ARCHIVO - Fotografía de la Corte Suprema, 6 de febrero de 2026, en Washington. (Foto AP/Rahmat Gul, archivo) AP

Los magistrados ratificaron por segunda vez en menos de tres años un fallo contra Reed emitido por la corte federal de apelaciones en Nueva Orleans.

Los tres magistrados liberales discreparon.

Reed fue condenado a muerte por el asesinato en 1996 de Stacey Stites, de 19 años. Los fiscales se han negado a permitir pruebas de ADN del cinturón trenzado que se utilizó para estrangular a Stites cuando se dirigía a su trabajo en un supermercado en Bastrop, una comunidad rural a unos 50 kilómetros (30 millas) al sureste de Austin.

Los fiscales aseguran que Reed también violó a Stites, pero él afirma que mantenía con ella una relación consensuada.

Reed ha sostenido durante mucho tiempo que el verdadero asesino fue el prometido de Stites, el expolicía Jimmy Fennell. Reed dice que Fennell estaba furioso por la relación interracial. Stites era blanca y Reed es negro. Fennell, quien cumplió condena por agresión sexual y fue liberado de prisión en 2018, ha negado haber matado a Stites.

“El asesino mantuvo ese cinturón apretado contra su garganta durante minutos, y debió haber dejado su sudor y células de la piel —y, por lo tanto, su ADN— donde sujetó el cinturón, tanto en la superficie como en lo profundo del trenzado”, escribieron los abogados de Reed.

Hasta ahora, los tribunales estatales y los tribunales federales inferiores han respaldado la negativa de los fiscales a permitir el análisis, que sería pagado por el equipo de defensa de Reed.

La magistrada Sonia Sotomayor escribió que es “inexplicable” por qué los fiscales no permiten que se analice el cinturón, “a pesar de la posibilidad muy sustancial de que dicho análisis exculpe a Reed e identifique al verdadero asesino”.

Con la negativa del máximo tribunal a intervenir, “es probable que el estado ejecute a Reed sin que el mundo llegue a saber si el ADN de Reed o el de Fennell está en el arma homicida”, escribió Sotomayor en una opinión a la que se sumaron las magistradas Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson.

La máxima corte estatal de apelaciones penales dictaminó que la ley de Texas sobre pruebas de ADN no se aplica a objetos que puedan haber sido contaminados. Pero el estado utiliza de manera rutinaria pruebas contaminadas en los procesos, escribieron los abogados de Reed, y, en cualquier caso, el estado, no Reed, era responsable del manejo de las pruebas.

En 2023, los magistrados fallaron 6-3 para devolver el caso de Reed a un tribunal inferior para que se analizara su impugnación constitucional de la ley estatal sobre pruebas de ADN.

La cuestión ante el máximo tribunal entonces era si Reed, condenado a muerte hace más de 25 años, esperó demasiado para presentar su demanda en que afirmaba que pruebas no analizadas de la escena del crimen lo exonerarían. Las cortes de Texas y la corte federal de apelaciones en Nueva Orleans dictaminaron que se le pasó el plazo.

Los esfuerzos de Reed por detener su ejecución han recibido el apoyo de celebridades como Beyoncé, Kim Kardashian y Oprah Winfrey.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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