Corte Suprema de EEUU parece inclinada a permitir órdenes de geovalla para identificar sospechosos

Los magistrados escucharon casi dos horas de argumentos en una apelación de Okello Chatrie, quien se declaró culpable de robar un banco en un suburbio de Richmond, Virginia.

Chatrie eludió a la policía hasta que la fuerza recurrió a la orden de geovalla, una poderosa herramienta tecnológica que levantó una cerca virtual y les permitió localizar teléfonos celulares que estaban cerca del banco alrededor del momento en que fue asaltado en mayo de 2019.

Los magistrados no parecieron acoger los argumentos presentados por Adam Unikowsky, abogado de Chatrie, de que las órdenes de geovalla son demasiado generales como para cumplir con la Cuarta Enmienda, que prohíbe los registros irrazonables.

La jueza Sonia Sotomayor señaló que la orden que llevó a identificar a Chatrie como sospechoso no parecía ser general. “Esto no es eso. Identifica un lugar, un delito, un marco temporal”, declaró Sotomayor.

El tribunal federal de apelaciones en Richmond confirmó la condena de Chatrie en un fallo dividido. En un caso aparte, el tribunal federal de apelaciones en Nueva Orleans dictaminó que las órdenes de geovalla “son órdenes generales prohibidas categóricamente por la Cuarta Enmienda”.

El caso es el más reciente intento del tribunal de dilucidar cómo una disposición constitucional ratificada en 1791 se aplica a una tecnología que los próceres no podrían haber imaginado.

Los magistrados parecieron ansiosos por evitar un fallo amplio. Podrían limitar el tiempo y el área geográfica abarcados por este tipo de órdenes, e incluso podrían abstenerse de decir si lo que hizo la policía en el caso de Chatrie siquiera equivalió a un registro que requiere una orden.

En cambio, el tribunal podría dictaminar que, suponiendo que se requiera una orden, la policía puede realizar búsquedas de geovalla de manera constitucional.

Un fallo a favor de Chatrie, quien cumple una condena de prisión de casi 12 años, podría no ayudarlo en última instancia. Incluso el juez federal que determinó que el registro violó los derechos de Chatrie permitió que se utilizara la evidencia porque el agente que solicitó la orden creía razonablemente que estaba actuando de manera correcta.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP