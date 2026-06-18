Corte Suprema EEUU apoya a texano que dice que no es delito que usuarios de marihuana tengan armas

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Los magistrados, en una decisión unánime, se pronunciaron a favor de Ali Danial Hemani, quien argumentó que una ley que prohíbe las armas a cualquier persona que use drogas ilegalmente viola la Segunda Enmienda. A Hemani no se le imputaron otros delitos ni se le acusó de usar el arma bajo los efectos de sustancias.

La decisión supone una derrota para la administración republicana del presidente Donald Trump, que había defendido la ley de 1968 pese a haber argumentado en contra de otras restricciones sobre armas. La medida también se utilizó en un caso contra Hunter Biden, quien fue condenado en Wilmington, Delaware, por comprar un arma mientras era adicto a la cocaína en 2018. Posteriormente fue indultado por su padre, el entonces presidente Joe Biden, demócrata.

La opinión es la más reciente en una serie de casos sobre armas de fuego que han llegado a la Corte Suprema desde que un fallo histórico de 2022, que amplió los derechos sobre armas, desencadenó una oleada de impugnaciones en todo el país.

Desde entonces, el máximo tribunal ha ratificado una ley destinada a proteger a las víctimas de violencia doméstica y regulaciones estrictas sobre kits de armas fantasma, pero ha anulado una prohibición de los bump stocks, un accesorio que permite disparos rápidos. Los magistrados consideraron solo en este periodo dos casos sobre armas de fuego.

La legalidad y el uso del cannabis, por su parte, también han cambiado de manera significativa en los últimos años. Más de la mitad de los estados de Estados Unidos ya lo han legalizado de forma amplia, y su uso con fines de salud se ha extendido considerablemente.

El uso recreativo sigue siendo ilegal a nivel federal, sin embargo, incluso después de que la administración Trump reclasificara la marihuana medicinal como una droga menos peligrosa en abril.

Es raro que se presenten cargos penales independientes contra personas acusadas de poseer armas y consumir drogas. Usualmente el cargo se presenta contra personas que también están acusadas de otros delitos. El caso dio lugar a algunas alianzas políticas inusuales. La Unión Americana de Libertades Civiles y la Asociación Nacional del Rifle respaldaron el caso de Hemani, al igual que grupos a favor de la legalización del cannabis como NORML. Del otro lado estaban grupos del uso responsable de armas como Everytown, que por lo general se oponen a la administración Trump en asuntos relacionados con la Segunda Enmienda. __________________________________ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP