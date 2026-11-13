Corte Penal Internacional limita investigación en Afganistán a crímenes talibanes

ARCHIVO - Soldados del Ejército de Estados Unidos, junto a un vehículo blindado Stryker en la zona de Badula Qulp, al oeste de Lashkar Gah, en la provincia de Helmand, en el sur de Afganistán, el sábado 13 de febrero de 2010. (Foto AP/Pier Paolo Cito, archivo) AP

El fallo se produce cuando la corte y 13 miembros actuales y anteriores de su personal están bajo sanciones del gobierno del presidente Donald Trump, que se opone a cualquier investigación sobre ciudadanos estadounidenses o aliados de Estados Unidos, como Israel.

La decisión, emitida el jueves pero hecha pública el viernes, cita “limitaciones significativas a la capacidad de la fiscalía para llevar a cabo sus investigaciones y asegurar pruebas” en el caso. No ofrece más detalles.

La fiscalía de la corte informó a The Associated Press que ya apeló la decisión.

No está claro si la decisión mitigará los ataques de Washington contra la corte. El secretario de Estado, Marco Rubio, ha amenazado con “desmantelar la CPI —ladrillo por ladrillo, si es necesario”. Estados Unidos no es miembro de la corte y no reconoce su jurisdicción.

Pero Estados Unidos también ha cuestionado la indagación de la CPI sobre funcionarios israelíes. La corte tiene órdenes de arresto pendientes contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu así como contra su exministro de Defensa, por acusaciones de crímenes de lesa humanidad en Gaza. Ellos han rechazado enérgicamente las acusaciones.

Los jueces del tribunal mundial autorizaron una investigación en 2020 que abarcaba delitos presuntamente cometidos por fuerzas del gobierno afgano, el Talibán, tropas estadounidenses y agentes de inteligencia exterior de Estados Unidos desde 2002. Dos años después, el entonces fiscal jefe Karim Khan optó por “restar prioridad” a aspectos de la pesquisa que podrían haber involucrado a estadounidenses, al citar dificultades para obtener pruebas. Khan fue destituido a principios de este año por acusaciones de conducta sexual indebida.

La parte de la investigación que involucra al Talibán se separará en una indagación independiente.

La corte levantó el mes pasado el secreto de las órdenes de arresto contra cuatro altos dirigentes del Talibán, a quienes acusa del crimen de lesa humanidad de persecución por motivos de género contra mujeres, niñas y miembros de la comunidad LGBTQI+ en Afganistán desde que el Talibán tomó el poder en 2021.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP